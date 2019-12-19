В Хабаровском крае "заминировали" более 40 детских садов

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали воспитанников и сотрудников более 40 детских садов, в которых якобы заложена бомба, сообщает РИА Новости.

Сообщения о минировании в Хабаровске стали приходить на электронные адреса дошкольных учреждений утром в четверг. Людей вывели из 35 садиков.

Всех детей разводят по ближайшим школам и административным зданиям. Некоторых забрали родители.

В Комсомольске с утра эвакуировано девять детских садов. Детей также переводят в соседние школы, чтобы они не стояли на морозе.

Напомним, что 9 декабря в школы и вузы Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, Благовещенска, Биробиджана массово поступали сообщения о минировании. Все они оказались ложными.