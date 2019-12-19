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19.12.2019 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Погнали метанол

В Приамурье появится новое химическое производство
Текст: Инесса Доценко (Амурская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 287(8045)
В Амурской области появится первый в ДФО метанольный завод. Соглашение об этом заключили Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и компания "Технолизинг".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инвестор принял решение о строительстве еще в 2014 году. В 2017-м правительство РФ включило будущее производство в список проектов, реализующихся на территории опережающего развития "Свободный", а также в госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока.

Новое предприятие разместится в городе Сковородино. Здесь есть необходимая инфраструктура (в том числе нефтеналивной терминал, построенный десять лет назад) и возможность подключения к газопроводу "Сила Сибири".

Метанол, который не будет востребован на внутреннем рынке, направят в Китай, Японию и Южную Корею

Метанол из Сковородино планируют поставлять газодобывающим, газо- и нефтеперерабатывающим предприятиям. Еще один рынок сбыта - деревообработка: это вещество является основным сырьем для получения древесных клеев для плит и фанеры. Кроме того, оно активно используется при производстве пластмасс и формальдегидов. Те объемы, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, направят в Китай, Японию и Южную Корею.

Готовы ли дальневосточники перейти на раздельный сбор мусора

Проект рассчитан на 40 лет. На полную мощность производство выйдет в 2023 году. Как обещает инвестор, суммарный объем вложений составит 41,5 миллиарда рублей, будет создано более 150 рабочих мест. А с учетом персонала вспомогательных служб и обслуживающих компаний в проект вовлекут более 800 человек. Чтобы обеспечить им комфортные условия жизни, в Сковородине построят школу на 146 мест, детский сад на 73 места, отремонтируют городские дороги, сети водоснабжения и водоотведения и соорудят очистные сооружения.

150 рабочих мест будет создано на новом предприятии

"Проект не просто позволит стабилизировать социально-демографическую ситуацию в городе, но станет основой устойчивого развития его экономики", - подчеркнул гендиректор КРДВ Аслан Канукоев.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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