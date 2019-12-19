БелАЗы большой грузоподъемности доставлены в Заполярье

Около двух тысяч километров отделяют горно-обогатительный комплекс за Северным полярным кругом от белорусского автогиганта БелАЗ, который в канун Нового года и пополнил автопарк Кировского филиала "Апатит" карьерными самосвалами.

Прописку на Восточном руднике с 90-летней историей в Мурманской области получили особые тяжеловесы: 130-тонник сошел с заводского конвейера под юбилейным четырехтысячным номером, а 180-тонник стал первым на предприятии такой грузоподъемности, сообщается на сайте холдинга.

За все годы российским предприятием добыто и переработано более двух миллиардов тонн руды, выпущено более 700 миллионов апатитового и свыше 72 миллионов тонн нефелинового концентратов. Белорусская техника начала поступать в этот северный регион по соглашению, подписанному осенью в рамках кооперации Союзного государства, напоминает агентство. А в ближайшие годы в адрес индустриального центра отправится очередная крупная партия техники.

Планируется, что самосвалы будут модифицированы, установленное на них оборудование позволит управлять колесными гигантами на большом расстоянии. А экспериментальную площадку по работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньоркпахкском карьере Восточного рудника.

На предприятии дали понять, что БелАЗ может устанавливать оборудование для роботизированного управления на любую модель от 90 до 450 тонн. Недалек и тот день, когда машины будут трудиться исключительно с помощью дистанционной мобильной системы, над разработкой которой работают специалисты.

По их прогнозам, именно масштабы и глубины современных карьеров рождают спрос на высокопроизводительную карьерную технику. Поэтому самыми востребованными на автогиганте остаются 130- и 220-тонные машины.

Статистика подтверждает, что в классе грузоподъемности 130 тонн белорусский автопром удерживает почти 90 процентов мирового рынка, а по самосвалам грузоподъемностью 220-240 тонн более 45 процентов. Правда, в конструкторских цехах зреют планы разработки очередного проекта: изготовление карьерной техники на аккумуляторных батареях. В научно-техническом центре уже начаты работы по переводу машины грузоподъемностью 136 тонн на этот вид альтернативной энергии.

Кстати, заводчане с гордостью констатируют, что их автогигант по праву считается единственным мировым производителем, который, освоив выпуск карьерных машин, сохранил престижную торговую марку. А если посмотреть на карту Союзного государства, то становится видны и масштабы регионов, которые стали массовыми потребителями белорусской индустрии: Кузбасс, Хакасия, Красноярского край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Белгородская и Мурманская области.

Другими словами, торговая марка востребована практически во всех отраслях промышленности России, где ведется добыча твердых ископаемых: угольной, горнорудной, горно-химической. А самый большой карьерный самосвал БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн пятый год продолжает демонстрировать свою универсальность и надежность на разрезе "Черниговец" в Кемеровской области.