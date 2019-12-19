"Яндекс.Авто" получит обновленный дизайн и научится находить авто

Сегодня, 19 декабря, "Яндекс" выпускает новую версию системы бортового компьютера "Яндекс.Авто". Приложение получит обновленный дизайн и ряд долгожданных функций.

Для начала изменится интерфейс главного экрана: здесь появятся те сервисы, которые водитель использует чаще всего. К примеру, любимая музыка или наиболее частые маршруты получат свои виджеты, которые позволят оперативно переключаться между собой.

Изменится и интерфейс музыкального плеера. Он не будет зависеть от того, что слушает водитель - радио, "Яндекс.Музыку" или композиции со смартфона: картинка всегда будет одинаковой.

В новой версии обеспечена связь "Яндекс.Навигатора" в телефоне с бортовым компьютером. Таким образом, маршрут водитель сможет планировать не выходя из дома. Можно будет в приложении найти место парковки своей машины, проложить необходимый маршрут от нее и одной кнопкой перенести данные на экран бортового компьютера.

В "Яндекс.Авто" теперь встроены "Яндекс.Заправки": благодаря этому залить бензин можно будет в буквальном смысле не вставая с водительского кресла. При заезде на заправку компьютер поймет, где находится автомобиль, предложит выбрать колонку и объем топлива, а также оплатит покупку.

Навигатор в "Яндекс.Авто" теперь умеет распознавать 6 типов камер и предупреждать о приближении к ним различными способами: водитель не пропустит сообщение даже если переключает музыкальные треки. Более того, навигатор предупредит не только о камерах, но и школах вблизи: водитель сможет заблаговременно снизить скорость и удвоить бдительность.

Этот функционал появится при обновлении системы до версии 1.7. Те, кто устанавливал "Яндекс.Авто" самостоятельно, смогут сделать это в настройках. У кого система была предустановлена заводским способом, получат обновления у дилеров.