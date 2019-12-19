Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин"

Казанский "Рубин" объявил о назначении на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого. Контракт со специалистом подписан на пять лет.

В ноябре Слуцкий ушел в отставку из голландского "Витесса" после продолжительной серии неудач клуба в чемпионате страны. На этой неделе появилась информация, что бывший наставник ЦСКА и сборной России ведет переговоры с "Рубином", руководство которого было крайне недовольно результатами команды, а именно 13-м местом в таблице РПЛ. В итоге тренерский штаб во главе с Романом Шароновым был отправлен в отставку, а Слуцкий стал самым реальным претендентом на этот пост.

По данным казанских журналистов, в ходе переговоров боссы клуба пообещали Слуцкому усиление состава уже во время зимнего перерыва. В итоге предложение "Рубина" было принято, и Слуцкий подписал контракт на фантастический для тренеров срок - 5 лет. В четверг официальный сайт ФК сообщил об этом назначении.

В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.