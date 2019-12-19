Обвиняемого во взятке экс-главу Удмуртии экстренно госпитализировали

В Удмуртии в ночь с 18 на 19 декабря экстренно госпитализировали экс-главу республики Александра Соловьева, который находится под следствием. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Судейского сообщества региона Маргарита Малкова.

- Сегодня, 19 декабря, судебное заседание состоялось, но не в его присутствии. На этом судебном заседании было принято решение о продлении срока домашнего ареста на три месяца - до 20 марта 2020 года, - уточнила Малкова.

Напомним, Соловьева обвиняют в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии. Ранее он полностью признал свою вину и находился под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное.

Подробности о том, как чиновник получал крупную взятку, в январе прошлого года на одном из судебных заседаний рассказал гособвинитель Дмитрий Малыгин.