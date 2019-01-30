В суде рассказали подробности преступлений экс-главы Удмуртии

30 января в Завьяловском районном суде Удмуртии начали зачитывать обвинение бывшему главе республики Александру Соловьеву. Ему инкриминируют получение взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе. По словам гособвинителя Дмитрия Малыгина, посредником со стороны Соловьева при получении денег выступал его тезка, тогда еще замглавы миндортранса Удмуртии Александр Михайлович Соловьев.

По версии следствия, 10 апреля 2014 года тогда еще врио главы республики на Павелецком вокзале в Москве сообщил о своих планах "подзаработать" однофамильцу и попросил его договориться с доверенным лицом владельца компании-концессионера по строительству мостов Александром Забарским о личной встрече. Чиновник, чтобы сохранить дружеские отношения с Соловьевым, согласился быть его посредником. В общей сложности обвиняемый хотел получить от Забарского 300 миллионов рублей.

Чуть позже замглавы миндортранса там же, на Павелецком вокзале, переговорил с посредником Забарского и передал, что при согласии стороны дать взятку руководитель республики обеспечит компании-концессионеру покровительство и отсутствие проблем при строительстве. Забарский предложение принял, но рассчитывал снизить сумму. 23 апреля 2014 года он во время визита в Удмуртию договорился с Соловьевым о том, что размер "подношения" составит один процент от общей стоимости строительства мостов, то есть не менее 139 миллионов рублей.

Через два дня Соловьев потребовал от Забарского передать ему первую часть взятки - 43 миллиона рублей - и установил крайний срок: до дня выборов главы Удмуртской Республики, то есть до 14 сентября. При этом уточнил, что деньги ему нужны на финансирование своей избирательной кампании. Летом 2014-го Соловьев дал распоряжение министру транспорта и дорожного хозяйства Виктору Вахромееву и главе минфина региона Станиславу Евдокимову обеспечивать приемку работ "в условиях ослабленного контроля".

25 августа посредник Забарского разместил первую часть взятки для Соловьева в ячейке одного из банков и уведомил его посредника о готовности передать деньги. Для ее получения посредник Соловьева привлек еще одного человека, который приехал в офис банка, получил там 33 миллиона, а после этого доставил деньги домой замглавы миндортранста Удмуртии. Он передал их Соловьеву в его доме. Оставшуюся часть взятки в 10 миллионов рублей Забарский отдал лично замглавы миндортранса региона в московском торговом центре.

С октября по декабрь 2014-го глава Удмуртии начал требовать у Забарского очередную часть взятки в 50 миллионов рублей. 16 декабря посредник бизнесмена привез эту сумму из банка в аэропорт в картонной коробке и передал самому Забрскому. Бизнесмен улетел в Ижевск и отдал эти деньги лично Соловьеву в аэропорту столицы Удмуртии. В тот же день руководитель региона привез взятку к себе в дом в деревню Каменное.

20 февраля следующего года Соловьев потребовал передать ему еще одну часть взятки в виде 30-процентной доли от создаваемого собственником концессионера предприятия на территории Удмуртии. Документы оформили на дочь замминистра транспорта республики. Также Соловьев пообещал Забарскому обеспечивать их компанию государственными заказами. После создания ООО "Удмуртстальмост" с уставным капиталом в девять миллионов Соловьев получил еще одну взятку в размере 30 процентов от номинальной стоимости - 2,7 миллиона рублей.

Остальные подробности получения взяток Соловьевым станут известны позже. Суд объявил перерыв в чтении обвинения.

Напомним, первое открытое заседание по делу экс-губернатора прошло 9 января. Сейчас Соловьев, который ранее полностью признал свою вину, находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное. Ему нельзя выходить из дома, отправлять корреспонденцию и общаться с участниками уголовного дела.

Его объем - более 70 томов, в списке свидетелей значатся 144 человека. Среди них есть члены правительства и администрации Ижевска. 50 человек - жители других регионов России.