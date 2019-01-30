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30.01.2019 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суде рассказали подробности преступлений экс-главы Удмуртии

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
30 января в Завьяловском районном суде Удмуртии начали зачитывать обвинение бывшему главе республики Александру Соловьеву. Ему инкриминируют получение взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе. По словам гособвинителя Дмитрия Малыгина, посредником со стороны Соловьева при получении денег выступал его тезка, тогда еще замглавы миндортранса Удмуртии Александр Михайлович Соловьев.
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

По версии следствия, 10 апреля 2014 года тогда еще врио главы республики на Павелецком вокзале в Москве сообщил о своих планах "подзаработать" однофамильцу и попросил его договориться с доверенным лицом владельца компании-концессионера по строительству мостов Александром Забарским о личной встрече. Чиновник, чтобы сохранить дружеские отношения с Соловьевым, согласился быть его посредником. В общей сложности обвиняемый хотел получить от Забарского 300 миллионов рублей.

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Чуть позже замглавы миндортранса там же, на Павелецком вокзале, переговорил с посредником Забарского и передал, что при согласии стороны дать взятку руководитель республики обеспечит компании-концессионеру покровительство и отсутствие проблем при строительстве. Забарский предложение принял, но рассчитывал снизить сумму. 23 апреля 2014 года он во время визита в Удмуртию договорился с Соловьевым о том, что размер "подношения" составит один процент от общей стоимости строительства мостов, то есть не менее 139 миллионов рублей.

Через два дня Соловьев потребовал от Забарского передать ему первую часть взятки - 43 миллиона рублей - и установил крайний срок: до дня выборов главы Удмуртской Республики, то есть до 14 сентября. При этом уточнил, что деньги ему нужны на финансирование своей избирательной кампании. Летом 2014-го Соловьев дал распоряжение министру транспорта и дорожного хозяйства Виктору Вахромееву и главе минфина региона Станиславу Евдокимову обеспечивать приемку работ "в условиях ослабленного контроля".

25 августа посредник Забарского разместил первую часть взятки для Соловьева в ячейке одного из банков и уведомил его посредника о готовности передать деньги. Для ее получения посредник Соловьева привлек еще одного человека, который приехал в офис банка, получил там 33 миллиона, а после этого доставил деньги домой замглавы миндортранста Удмуртии. Он передал их Соловьеву в его доме. Оставшуюся часть взятки в 10 миллионов рублей Забарский отдал лично замглавы миндортранса региона в московском торговом центре.

С октября по декабрь 2014-го глава Удмуртии начал требовать у Забарского очередную часть взятки в 50 миллионов рублей. 16 декабря посредник бизнесмена привез эту сумму из банка в аэропорт в картонной коробке и передал самому Забрскому. Бизнесмен улетел в Ижевск и отдал эти деньги лично Соловьеву в аэропорту столицы Удмуртии. В тот же день руководитель региона привез взятку к себе в дом в деревню Каменное.

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20 февраля следующего года Соловьев потребовал передать ему еще одну часть взятки в виде 30-процентной доли от создаваемого собственником концессионера предприятия на территории Удмуртии. Документы оформили на дочь замминистра транспорта республики. Также Соловьев пообещал Забарскому обеспечивать их компанию государственными заказами. После создания ООО "Удмуртстальмост" с уставным капиталом в девять миллионов Соловьев получил еще одну взятку в размере 30 процентов от номинальной стоимости - 2,7 миллиона рублей.

Остальные подробности получения взяток Соловьевым станут известны позже. Суд объявил перерыв в чтении обвинения.

Напомним, первое открытое заседание по делу экс-губернатора прошло 9 января. Сейчас Соловьев, который ранее полностью признал свою вину, находится под домашним арестом в своем коттедже в деревне Каменное. Ему нельзя выходить из дома, отправлять корреспонденцию и общаться с участниками уголовного дела.

Его объем - более 70 томов, в списке свидетелей значатся 144 человека. Среди них есть члены правительства и администрации Ижевска. 50 человек - жители других регионов России.

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