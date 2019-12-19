Пермячку оштрафовали за нападение с тазиком на врача "скорой"

Мотовилихинский суд Перми взыскал с жительницы краевого центра 30 тысяч рублей за нападение на врача скорой помощи.

При выезде на вызов бригада медиков подверглась атаке со стороны женщины, вызвавшей "скорую". Она обругала их нецензурной бранью, затем схватила пластмассовый таз и ударила им врача по голове.

Впоследствии нападавшая признала свою вину и была привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои".

Кроме пяти тысяч рублей штрафа, в доход государства, она также заплатит 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда врачу, которую ударила по голове. Первоначально медик заявила сумму в 50 тысяч рублей, но суд снизил размер взыскания на 20 тысяч рублей.

Это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано обеими сторонами.