Прокуратура Удмуртии: Педагоги не предотвратили гибель мальчика с ДЦП

В Удмуртии стали известны результаты проверки, проведенной по факту гибели мальчика с ДЦП после смерти матери в квартире. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По информации ведомства, учителя коррекционной школы № 7 в Можге не могли попасть в квартиру начиная с 29 ноября этого года. При этом учитель сообщила об этом директору школы лишь 4 декабря.

Соответственно, информация о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних и управление образования администрации Можги тоже поступила несвоевременно. Тело ребенка обнаружили после вскрытия квартиры 6 декабря.

- Таким образом, некачественно организованная работа преподавательского состава образовательной организации привела к тому, что компетентными должностными лицами не удалось организовать эффективные мероприятия по предотвращению гибели несовершеннолетнего, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.