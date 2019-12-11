В Удмуртии после смерти матери и ребенка проверят органы профилактики

Новости

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе 18:30
В Дагестане продали девочку, отданную на воспитание подруге матери 18:02
"Единственная поломка произошла у Анапы". Родстер "Крым" завершил испытания 18:02
Путин дал поручение по выплатам ветеранам 18:01
В Петербурге разработали новые защитные костюмы для полиции 17:58
В Китае идентифицировали материал из 5500-летней гробницы 17:53
ФК "Краснодар" не смог вылететь в Испанию на матч Лиги Европы 17:52
В Киеве завели уголовное дело о хулиганстве после драки в Раде 17:50
В Китае показали высокоскоростной поезд на магнитной подушке 17:48
Жительница Пскова спасла от гибели нескольких енотов и лис 17:40
Пушков: Особый статус Донбасса должен быть прописан в Конституции Украины 17:33
В Эстонии найдено редкое захоронение эпохи викингов 17:30
Chery повысит цены на свои кроссоверы 17:30
Гендиректор "Зенита" о выступлении в Лиге чемпионов: Сели в лужу 17:29
Эд Ширан признан лучшим артистом десятилетия в Британии 17:24
Греция пожаловалась в ООН на Турцию 17:14
Бывшего мэра Галича отдали под суд за миллионную взятку 17:05
В России снимут сериал об одной из самых известных корпораций 16:55
Автор McLaren F1 готовит современную инкарнацию легендарного суперкара 16:50
Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time 16:49
В Ростове оштрафовали водителя, прокатившего Деда Мороза на санях 16:44
Стало известно, на каких улицах Москвы появились новые видеокамеры 16:40
В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком 16:39
Сурков назвал слова Авакова фантазиями 16:35
Российский фильм "Отпуск" попал в конкурс фестиваля Sundance 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии после смерти матери и ребенка проверят органы профилактики

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
В 50-тысячном городке Можга, что в 80 километрах на юго-запад от столицы Удмуртии, произошла трагедия, ужаснувшая всю республику. 51-летняя мать, которая в одиночку воспитывала своего 13-летнего сына с ДЦП, скончалась в своей квартире. Несколько дней подросток провел в одном помещении с телом матери. Открыть дверь, поесть, даже позвать на помощь он не мог, потому что не ходил и не разговаривал. На коляске он добрался до кухни, открыл кран, чтобы попить воды, но упал на пол и уже не смог подняться. Вода хлынула через край раковины, но так как семья жила на первом этаже, затопленного подвала никто не заметил.
Подъезд дома, в котором жила погибшая семья. По словам соседей, на месте машины на фото всегда стоял их автомобиль. Фото: Яна Шамаева/РГ Подъезд дома, в котором жила погибшая семья. По словам соседей, на месте машины на фото всегда стоял их автомобиль. Фото: Яна Шамаева/РГ
Подъезд дома, в котором жила погибшая семья. По словам соседей, на месте машины на фото всегда стоял их автомобиль. Фото: Яна Шамаева/РГ

По словам старшего помощника прокурора Можги Марины Афанасьевой педагоги, которые занимались с подростком (а он находился на домашнем обучении), и специалисты социальной службы заподозрили неладное в один день - пятницу, 6 декабря, после того, как никто в очередной раз не открыл двери и не ответил на звонки. Они обсудили ситуацию и решили сообщить в полицию. Почему они не сделали этого сразу, а ждали неделю - непонятно.

Причина смерти матери устанавливается, а мальчик, по предварительной версии, умер от переохлаждения.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе нашли виновных в разгроме центра для детей-инвалидов

Сосед погибших Рашид Гизанов говорит, что несколько раз видел, как приходили специалисты социальных служб, но двери им так никто и не открыл.

- Благополучная семья была, правда немного замкнутая, - вспоминает он. - Мать не пила, не курила, машину купила, чтобы сына на обучение и реабилитацию возить. Иногда перекидывались с ней парой фраз, когда она мусор выносила или в магазин ненадолго выбегала.

Сосед также припомнил, что оставаясь один в квартире, мальчик всегда дергал за ручку входной двери. Все к этому привыкли, считали, что мама пошла в магазин и скоро должна вернуться. Год назад умерла мать женщины, которая жила в той же квартире, поэтому мальчика приходилось оставлять иногда в запертом доме. Кстати, по словам мужчины, машины матери в те дни у дома он не видел, думал, уехала куда-то с сыном.

- Как вот узнаешь, что там происходит? - сокрушается Рашид Гизанов. - Были бы у них хотя бы родственники в Можге, чтобы те же соцслужбы могли с ними связаться.

Татьяна Никитина - ей 23 года - тоже живет в Можге и тоже в одиночку растит двухлетнего сына с ДЦП. По ее мнению, воспитывать и развивать ребенка с таким заболеванием в маленьком провинциальном городе можно, чаще всего, только своими силами. Как такового патронажа над необычными детьми не ведется.

Фото: Ирина Белова/РГ
Почему в Кирове некоторые дети-инвалиды не видят бесплатного питания

- Ребенку ставят диагноз, но никто не рассказывает, что делать дальше, как лечить, куда обращаться - отправляют в свободное плавание. А ты, будучи в ужасном психологическом состоянии, начинаешь банально гуглить. А ведь главное время для развития таких детишек - первые три года жизни. Из-за незнания мы теряем самое драгоценное время. Если бы не мамочки с такими же детьми, я не знаю, что бы было. Они мне во многом помогли и успокоили, - рассказала Татьяна.

Социальные службы в маленьком городе, по ее мнению, могут предоставить далеко не все необходимые услуги. К примеру, в службу ранней помощи, куда посоветовали сходить Татьяне и сыну, не оказалось даже логопеда. Татьяна вместе с другими можгинскими мамочками, имеющими детей с ДЦП, собирают деньги, чтобы приобрести необходимые тренажеры.

- Конечно, есть республиканский реабилитационный центр в Ижевске. Но, к сожалению, там принимают детей с трех лет. Я и в минздраве говорила, что первые три года - самые важные, но и там предложили только службу ранней помощи, правда, уже в Ижевске. Да, там много разных специалистов, но несколько раз в неделю приезжать с ребенком в Ижевск, честно говоря, очень накладно, - рассказала молодая мама.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения трагедий, Татьяна Никитина считает, что в квартирах таких семей нужно устанавливать "тревожную" систему наподобие сигнальной кнопки в палатах интенсивной терапии. Однако она уточнила - научить ребенка с ДЦП осознанно нажать кнопку в случае происшествия получится не всегда, все зависит от степени тяжести заболевания. И, конечно, специалистам социальных служб нужно быть "понапористей", так как соседи не всегда могут заподозрить неладное. Что и произошло в Можге.

Фото: iStock
В Сибири мать и врачи вступили в спор из-за выписки ребенка весом 1,7 кг

По факту смерти 13-летнего мальчика с ДЦП и его матери следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Проверку начала Можгинская межрайонная прокуратура. Там "РГ" подтвердили - семья действительно была благополучной. Мама занималась воспитанием ребенка, возила его на лечение, реабилитацию, ходила в органы социальной защиты, устроила ребенка в коррекционную школу, в доме был порядок.

- Будем проверять органы профилактики - их очень много. Основной уклон сделаем на тех, кто обслуживал ребенка: школа, реабилитационный центр и правоохранительные органы, - уточнила старший помощник прокурора Можги Марина Афанасьева.

Внутреннюю проверку, которая позволит оценить действия сотрудников соцслужб, проводит и министерство социальной политики и труда Удмуртии.

- По информации коллег из Можги в течение недели на дом приходили учителя и социальные работники, которые документально фиксировали отсутствие занятий. Связаться с материю по телефону не удавалось. Встречи с соседями также не проясняли ситуацию. 3 декабря было направлено обращение в правоохранительные органы, - прокомментировала ситуацию министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Тем временем

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери. О этом стало известно во время проверки организованной после трагедии в Можге. Проверялись дома, где, по данным социальных служб, могла произойти аналогичная ситуация. В квартире в Ленинском районе Ижевска, где тоже проживала одинокая мама с ребенком, проверяющим не открыли. Было принято решение взломать дверь. В помещении нашли двухлетнего ребенка и тело его матери, которая умерла от пневмонии за пять дней до этого. Ребенок, к счастью, жив, и его состояние не вызывает тревоги у врачей. Жителей республики просят не быть равнодушными и обращать внимание, если за стеной плачет ребенок или одинокая мама из вашего дома вдруг перестала появляться на детской площадке.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сурков назвал слова Авакова фантазиями
Песков рассказал об общей цели лидеров "нормандской четверки"
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time