Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти

Журналист ГТРК "Самара" Ольга Федорова на пресс-конференции главы государства поинтересовалась мнением Владимира Путина о проекте, который стартовал в Самарской области. Здесь началось возведение моста между Климовкой и Тольятти. Журналист спросила, как проект отразится на товарообороте с Китаем?

- Отразится самым наилучшим образом. Несмотря на рост товарооборота с Китаем и нашими братскими республиками, развитие инфраструктуры явно недостаточное. Обязательно будем это делать, - заявил президент.

Напомним, участок автомагистрали в Самарской области протяженностью 102 километра и новый мост через Волгу включен в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Длина будущего моста - 3,7 километра. На правом берегу Волги автодорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал". Магистраль, на которой будет разрешено движение со скоростью до 120 километров в час, позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары. Кроме того, дорога снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, тем самым повысив транспортную доступность Тольятти. От этого выиграют прежде всего ОЭЗ "Тольятти", технопарк "Жигулевская долина" и "АвтоВАЗ".

Мост возводится в рамках концессионного соглашения. Как сообщило недавно правительство региона, сейчас на берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути и уже готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. Уже скоро здесь вырастут два рабочих городка на тысячу человек.

Самарский мост станет одним из самых масштабных проектов. Длина пролетов превышает сто метров. Кроме того, если при строительстве Крымского моста максимальная глубина не превышала 12 метров, то глубина Волги в районе Климовки - 36 метров.

Текстовая онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина.