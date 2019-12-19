В Башкирии ограничили продажу алкоголя в новогодние каникулы

Депутаты Госсобрания Республики Башкортостан 19 декабря сразу в трех чтениях приняли закон об ограничении продажи алкогольных напитков в январские праздники.

В соответствии с ним 3 января розничная продажа спиртного на территории республики будет запрещена полностью, а 4, 5, 6 января продавать алкогольные напитки разрешат только в течение четырех часов - с 10 утра до 14.00 по местному времени.

Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, у законопроекта были противники.

- У отдельных граждан данный закон может вызвать недовольство, но мы его приняли, так как он может сохранить здоровье и жизни многим людям. Уверен, это будет поддержано абсолютным большинством жителей республики, - заявил Константин Толкачев.

Также он подчеркнул, что в январские праздники люди чаще умирают от отравления алкоголем и фиксируется максимальное количество алкогольных психозов.

Напомним, в республике торговля алкоголем в обычные дни разрешена с 10 утра до 10 вечера. Обсуждение ограничений по продаже алкоголя в новогодние праздники начали еще в октябре.