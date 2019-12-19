Владимир Путин: Надо аккуратно подходить к борьбе с алкоголизмом

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент информационного агентства "Башфинформ" Азат Гиззатуллин рассказал о том, что в Башкирии усилилась борьба с алкоголизмом: в частности, ограничена продажа спиртсодержащей продукции в дни последнего звонка в школах и 1 сентября. Журналист спросил у главы государства, какие, по его мнению, меры нужно применять для борьбы с таким злом, как пьянство.

- У нас в стране проводится антиалкогольная кампания, и люди даже ее не замечают, - ответил президент. - Недавно я встречался с представителями немецкого бизнеса. Оказалось, что в пересчете на чистый спирт в России пьют меньше, чем в Германии. В России растет продолжительность жизни. Она достигла уже 73,4 года. Одной из причин стало меньшее употребление алкоголя. В социальной сфере это, безусловно, самое значимое достижение.

Владимир Путин добавил, что вводить административные ограничения не вредно. Но надо действовать и по другим направлениям. Проводить разъяснительную работу, давать людям возможность выбора между различными видами алкогольной продукции, делать акцент не только на крепких напитках, но и тех, что содержат меньший градус алкоголя.

- Есть над чем работать, не прибегая к мерам полицейского характера, - подытожил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.