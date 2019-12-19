Президент ответил на вопрос об отставке главы Иркутской области

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина корреспондент телеканала "Красная линия" из Иркутска задала вопрос об отставке губернатора Приангарья Сергея Левченко.

Приведя статистические данные, свидетельствующие о росте бюджета региона, журналистка спросила: почему же было принято заявление эффективного главы региона?

- Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, то это не имеет к его отставке никакого отношения. Вы назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие, которые говорят о том, что в Иркутске много проблем. Не могу сказать, что Левченко совсем плохо работал, но ситуация в регионе слишком сложна, чтобы работать не спеша, - отметил Владимир Путин. - Губернатор старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в имеющихся вопросах.

Президент также добавил, что во время его визита в Тулун, пострадавший от наводнения, жители на встрече просили: "Пришлите нам других людей".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.