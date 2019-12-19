Путин: Красноярские предприятия обяжут следить за экологией

В городах с неблагоприятной экологической обстановкой предприятия обяжут предоставить план по уменьшению воздействия на окружающую среду. В частности, такой план должен появиться по Красноярску. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, обеспокоенных тем, что Красноярский край входит в число регионов с самым загрязненным воздухом.

В частности, Владимир Путин отметил, что в российских регионах на 300 предприятия внедряют НДТ - наилучшие доступные технологии. В рамках программы на предприятиях, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, должна пройти модернизация.

А по 12 городам, где наиболее неблагоприятная, принимаются отдельные программы.

- Такие планы должны быть и по Красноярску, - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что экологическое благополучие городов является одним из приоритетных направлений развития.

Также Владимир Путин отметил, что свою роль в экологической обстановке в Сибири играют лесные пожары, которые нередко носят рукотворный характер.

- Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет. Нужно совершенствовать систему лесоохраны, - сказал Владимир Путин.

Текстовая онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина.