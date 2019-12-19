Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку

На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал жителям Республики Алтай сохранить и восстановить единственную школу, где коренное население учат родному алтайскому языку.

С такой просьбой от имени коренного народа Алтая к президенту обратилась местная журналистка.

- В Республике Алтай есть единственный город, а в нем единственная школа, в котором местных детей учат родному языку, -рассказала она. - Школа основана 30 лет назад и находится в арендованном здании. Нам обещали, что у учреждения будет собственное здание, но его нет до сих пор. Помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы.

Владимир Путин заявил, что подобная ситуация недопустима.

- Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это по сути база фактически база всех остальных тюркских языков. Мы должны больше внимания уделять национальным культурам, изучению родного языка. Мы сохраним и восстановим школу,- пообещал президент.

Текстовая онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина.