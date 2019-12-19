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Проект: В регионах

В Омске обсудили эскизы благоустройства пяти общественных пространств

Члены архитектурно-градостроительного совета города Омска обсудили эскизные предложения по пяти объектам благоустройства, которые вошли в рейтинговый перечень государственной программы "Формирование комфортной городской среды - 2020".
Фото: Пресс-служба администрации Омска Фото: Пресс-служба администрации Омска
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Список составлен по результатам общественного голосования, прошедшего в июне 2019 года. В результате в Ленинском округе лидером народного рейтинга стал участок между улицами Труда и Марченко, включая сквер "Юбилейный" и улицу СулейманаСтальского. В Центральном округе пальма первенства - у Театральной площади. В Октябрьскомокруге - у Дома Дружбы". В Кировском - у "Городской поляны" в микрорайоне № 1 по улице Волгоградская.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Ведущие омские архитекторы обсудили предварительные эскизы объектов благоустройства, внесли ряд предложений. В том числе в части информативной составляющей досуговых пространств, их функциональной нагрузки, планировочных доминант и стилистических решений. Дальнейшая разработка проектов продолжится с учетом рекомендаций профессионалов. Окончательные дизайн-проекты будут приняты общественной комиссией и опубликованы до 1 марта 2020 года.

Очевидно, что благодаря современному благоустройству городские пространства заметно преобразятся. Благодаря единому уровню тротуаров, Театральная площадь превратится в безбарьерное пространство с  арт-объектамив виде скрипичных ключей, игровой площадкой, бордюрами-скамейками и фотозонами.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Сквер "Юбилейный" предлагают разделить на две части в виде полуокружностей. "Спицами" символических колес станет яркий сегментированный газон. Зеленую зону украсят полукруглые парковые диваны. Вдоль аллей смонтируют линии освещения. Появятся детская и спортивной площадки.

Территорией спорта и активного отдыха станет и "Городская поляна". Проект предполагает оборудование нескольких детских и спортивных площадок, а также обустройство сцены для проведения праздничных мероприятий.

Возле Дома Дружбы увеличат пешеходную зону, отреставрируют мемориальную стелу, а на газоне установят оригинальные подсвеченные объекты "Дерево Мира" и "Глобус Дружбы". Вход на площадь украсят стилизованные арки.

В сквере имени Павлика Морозова установят длинную непрерывную скамью и детскую игровую площадку. Сюда же из сквера Пионеров перенесут скульптуру любимого омичами "Оленя". В планах - реконструкция доски "Почетные граждане города Омска" с сохранением барельефа.

Во всех планировочных разработках зарезервированы места под парковки, а самое главное - учтен основной запрос горожан на многофункциональность и комфорт.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

- Наш главный цензор - омичи. Именно жители города выбрали территории, которые нам предстоит благоустроить, внесли свои предложения. Все эти объекты востребованы горожанами. Важно создать здесь максимально комфортные условия для отдыха детей и взрослых, - считает мэр города Омска Оксана Фадина.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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