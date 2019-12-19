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19.12.2019 19:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шире шлак

В Сибири готовят проекты переработки промышленных отходов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 287(8045)
Проблема вовлечения в хозоборот золошлаковых отходов (ЗШО), которые являются продуктами переработки угля на ТЭС, значима практически для всех регионов Сибири.
Угольный шлак пригодится при строительстве дорог. Фото: Пресс-служба Росавтодора Угольный шлак пригодится при строительстве дорог. Фото: Пресс-служба Росавтодора
Угольный шлак пригодится при строительстве дорог. Фото: Пресс-служба Росавтодора

По данным экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) по экологии и сохранению природного наследия, в сибирских регионах накоплено около 500 миллионов тонн золошлаков, которые располагаются на золоотвалах площадью 400 гектаров. Только на золоотвале ТЭЦ-5 СГК, который в этом году из-за бирюзового цвета воды прозвали сибирскими Мальдивами, накоплено около 5 миллионов тонн ЗШО.

Ежегодный прирост их исчисляется 13 миллионами тонн. Экономика России пока использует не более десяти процентов от общего объема накопленных ЗШО. В то же время во многих развитых и развивающихся странах переработка золошлаков достигает 70 и даже 100 процентов, как, например, в Нидерландах, Индии, Германии, Китае.

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Председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников считает, что решение проблемы тормозит отсутствие соответствующего законодательства, которое бы четко определяло, что является золошлаковым материалом (ЗШМ), а также алгоритм обращения с ним.

"Мы должны переломить стереотип, что золошлаки вредны и бесполезны. Это ресурс, который может быть использован в качестве вторичного сырья", - отметила на недавнем заседании совета МАСС в замминистра экологии и природных ресурсов Республики Хакасия Ольга Лушникова.

По мнению специалистов, золошлаковые материалы могут применяться в дорожном строительстве, для вертикальной планировки и рекультивации невостребованных (неудобных) земель, полигонов ТКО, в борьбе с солончаками. Например, в случае с рекультивацией полигона участок может быть засыпан слоем ЗШМ, а сверху размещен плодоносный слой.

Федеральные ведомства разрабатывают комплексный план по вовлечению золошлаковых отходов угольных ТЭЦ Сибири в хозяйственный оборот

Уже есть конкретные инженерные решения и проекты по применению ЗШМ в хозяйственной деятельности. Это и обустройство дорог в Хакасии, Каширской развязки в Москве - дорожные откосы были обсыпаны и укреплены золошлаками. Перспективным видится применение ЗШМ при строительстве новой автодороги Абакан - Бийск, Ленинск-Кузнецкой трассы. К примеру, для отсыпки насыпи дорожного полотна необходимы десятки тысяч кубометров ЗШМ.

У Сибирской генерирующей компании (СГК) есть проекты, которые уже прошли государственную экологическую экспертизу, готовы либо уже реализуются в регионах присутствия СГК, в том числе в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Общий объем используемых ЗШМ составляет более 800 тысяч кубометров в год.

Фото: Николай Рыбалка
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Так, в Новокузнецком районе в течение шести лет планируется израсходовать свыше 1,5 миллиона кубометров золошлаков для рекультивации нарушенных земель. Кузбасский филиал СГК поставит необходимый объем ЗШМ на территорию выработанной шахты "Байдаевская". Это пилотный проект в СФО, а всего на сегодняшний день в реализации пять проектов по рекультивации земель.

В Красноярске начали реализовывать проект возврата земель в хозяйственный оборот с потенциальным объемом использования ЗШМ Красноярской ТЭЦ-3 до 400 тысяч кубометров. Проект находится на стадии изыскательских работ. В 2020 году Красноярский филиал компании также планирует использовать свыше 50 тысяч кубометров ЗШМ с Канской ТЭЦ для рекультивации лигнинохранилища.

Новосибирский филиал СГК по соглашению с мэрией города готов рекультивировать земельный участок в Ленинском районе - бывший полигон размещения отходов Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина. Его общая площадь - почти 15 гектаров. Предполагается, что на эти цели потребуется 450-500 тысяч кубометров ЗШМ. Однако для реализации проекта обязательно понадобится государственная экологическая экспертиза. По предварительным данным, участок имеет признаки заражения тяжелыми металлами. Если эта информация подтвердится, загрязненный слой земли вывезут с полигона, прежде чем выравнивать участок золошлаковыми материалами.

"В сентябре этого года ЗШМ на ТЭЦ-5 прошли государственную экологическую экспертизу. То есть Росприроднадзор, по сути, подтвердил экологическую безопасность материалов и возможность их применения для дорожного строительства, вертикальных планировок, рекультивации земель", - сообщил начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Он отметил, что в каждом регионе есть большое количество неудобных земель, они простаивают, потому что в существующем виде их нельзя использовать в хозяйстве. Применяя ЗШМ для их рекультивации, можно ввести участки в экономику регионов. "Для этого нужно, чтобы каждый субъект составил реестр таких земель. Совместно с МАСС мы подготовим "дорожную карту" работ", - высказал предложение представитель СГК.

Для начала будет разработан комплексный план по вовлечению золошлаковых отходов угольных ТЭЦ Сибири в хозяйственный оборот. К работе над документом будут привлечены федеральные минэнерго, минприроды, минпромторг, ФКУ "Росавтодор".

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