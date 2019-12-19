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19.12.2019 13:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: Рамзану Кадырову можно дать не только Героя России, но и Героя Труда

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин уверен, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заслужил звание Героя России и достоин других высоких наград. Такое мнение он высказал на итоговой пресс-конференции, комментируя свой недавний диалог с кинорежиссером Александром Сокуровым на заседании Совета по правам человека. Тогда Сокуров усомнился в обоснованности награждения чеченского лидера столь высоким званием.

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Путин напомнил, что отец Рамзана Кадырова Ахмат сам принял решение об укреплении отношений с федеральным центром. "Мы думали, что с исламскими странами будет лучше, но это не так, они подчиняют нас своей воле. Нам лучше с Россией", - процитировал Владимир Путин слова Кадырова-старшего. "Это был его выбор. Он погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и Россию", - считает президент. Он также признался, что до сих пор сожалеет о том, что отпустил Ахмата Кадырова на празднование Дня Победы в Грозном, где тот погиб в результате теракта.

Говоря о нынешнем руководителе Чечни Рамзане Кадырове, российский лидер отметил его храбрость в борьбе с терроризмом в республике, личное участие в спецоперациях. "Я указов о награждении просто так не подписываю", - подчеркнул Путин.

Он также предложил оценить заслуги Рамзана Кадырова в восстановлении столицы Чечни. "Посмотрите на Грозный. Как он выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы. И как выглядит теперь. В принципе, Кадырову можно было бы и Героя Труда давать. Но молодой еще, подождет", - заключил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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