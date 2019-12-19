Путин оценил идею строительства дороги через Чечню в Грузию

Президент Владимир Путин заявил о возможности строительства еще одной одной автомобильной дороги, которая которая бы проходила через Чеченскую Республику в Грузио. Об этом глава государства сказал на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

С вопросом о необходимости новой автомагистрали обратился к президенту журналист телеканала "Грозный" Алхазур Керимов. Он спросил, поддерживает ли глава государства реализацию этого проекта.

"Это решало бы стратегические задачи и позволило бы разгрузить альтернативный маршрут, который особенно загружен в зимнее время из-за снегопадов. Открытие дороги позволило бы увеличить товарообмен и дало бы импульс экономике в связи со стремительным развитием туризма в регионе. Как вы относитесь к подобной инициативе и считаете ли ее экономически выгодной как для России, так и для Грузии?" - спросил журналист.

"Да, действительно есть проблемы сообщения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все заваливает. Мы конечно это знаем. Но то, что и вы сейчас сказали, это хорошая идея", - прокомментировал Владимир Путин.

Президент отметил, что сейчас в министерстве транспорта РФ нет практических планов по реализации такого проекта, добавив, что такая идея реализуема. "Целесообразность реализации, безусловно, существует", - сказал он.

Президент также дал ответ на другой вопрос чеченского журналиста о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара в Грозный, которую можно было бы в будущем связать с уже существующим аналогичным проектом из Москвы в Адлер.

"Что касается Чечни, там несколько проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе, все изучаются. Что-то из них в более продвинутом состоянии находится, что-то нет. Я сейчас не хотел бы даже в детали вникать. Я знаю об этих планах", - сказал Владимир Путини добавив, что недавно в правительстве обсуждались различные варианты путей, связывающих Чеченскую Республику с Краснодаром и Черноморским побережьем.

"Это просто в свое время надо делать. Сейчас нет конкретных просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я это не скрываю", - подчеркнул президент.

Кстати

Единственным действующим сейчас путем автомобильного сообщения между Грузией и Россией является Военно-грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии. Значительная часть пути, особенно по территории соседнего государства, пролегает в высокогорной зоне. Поэтому нередко трассу перекрывают в зимнее время из-за обильных осадков и схода лавин. Из-за этого на границе с обеих сторон скапливаются сотни единиц транспорта.

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