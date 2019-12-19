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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава ОСК опроверг данные о ремонте "Адмирала Кузнецова" за 95 млрд рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина

Информация о том, что стоимость ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов" равна стоимости самого корабля, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Ранее некоторые СМИ сообщали о сумме ущерба в 95 миллиардов рублей.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Число пострадавших на "Адмирале Кузнецове" выросло до 14 человек

Напомним, с октября 2018 года крейсер проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе, относящемся к АО "Центр судоремонта "Звездочка". Неделю назад, 12 декабря, в первом энергоотсеке корабля возник пожар. В результате ЧП погибли два человека, 14 пострадали. Причиной происшествия послужили нарушения при проведении сварочных работ.

По словам Алексея Рахманова, крейсер критических повреждений не получил. Дело в том, что оборудование, находившееся в первом энергоотсеке, на момент возгорания уже было демонтировано. Его планируют заменить новым, которое сейчас поступило на судоремонтный завод. В результате пожар не должен оказать существенного влияния на бюджет и сроки ремонта "Адмирала Кузнецова".

Справка "РГ"

"Адмирал Кузнецов" - единственный тяжелый авианесущий крейсер в ВМФ России. В составе Северного Флота он находится с 1987 года.

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