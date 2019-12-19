Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

Петербургские встречи белорусского лидера стали в этом году доброй традицией, констатируют местные аналитики. Вот и в канун Нового года - 20 декабря - Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, совершит очередной рабочий визит в Российскую Федерацию.

В городе на Неве президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги интеграционного взаимодействия, обсудят проблематику и перспективы совместной работы, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС.

Включены в повестку дня и вопросы, касающиеся стратегических направлений развития интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии, результатов деятельности и основных подходов к формированию его кадрового состава, а также ряда других направлений взаимодействия.

Кроме того, Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.

Традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи президента Беларуси с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. Предстоит президенту РБ продолжить и переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, уточняют в его администрации.