Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге

На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос по ситуации с Боткинской больницей.

Состояние учреждения, расположенного в самом центре Петербурга, вызывает озабоченность у журналистов.

Сама больница была открыта в 1882 году. С 1995 года здесь располагается центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. Значительная часть корпусов больницы сохранились со времени открытия.

В 2004 году власти Петербурга предложили перевести больницу на новое место, обсуждались варианты площадки в Купчино или в Полюстрово. Но затем от этих планов отказались. Впоследствии появился проект по модернизации существующих корпусов.

- Конкретных планов по этой больнице я не знаю, - ответил Владимир Путин. - Не готов сказать, включена ли эта больница в сегодняшние программы, в нацпроект. Но я обещаю, что обязательно поговорю об этой ситуации с Боткинской больницей с губернатором.

- В Петербурге есть замечательные медицинские центры мирового класса, Алмазовский центр, например. Но это не означает, что при наличии таких замечательных центров мы должны забывать о других медицинских учреждениях, - подчеркнул президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.