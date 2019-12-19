Путин сказал, как жителям Ленобласти справиться с мусором из Петербурга

Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент новостного издания из Ленинградской области Виктор Смирнов задал главе государству вопрос, как быть с мусором. Дело в том, что мусор из Петербурга вывозится из Ленинградскую область. Проблема в том, что в Северной столицы мусорная реформа отложена до 2022 года, а в Ленинградской области она уже стартовала. И возникает рассогласованность.

Владимир Путин ответил на это вопрос так:

- Нужен прямой диалог с людьми, они должны понимать, что и куда вывозится, как мусор будет перерабатываться или захораниваться. В год наша страна производит 70 миллионов отходов. А такой отрасли как переработка мусора в нашей стране не было никогда, мы в этом плане все начинаем с нуля. Созданы 200 региональных операторов, приняты схемы территориального планирования… Но не хватает прямого диалога с гражданами, которым надо объяснять, откуда берутся такие цены в новой строке коммунальных квитанций, надо разъяснять планы переработки отходов. Чтобы все было прозрачно и понятно, - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Петербург и Ленобласть тесно связаны между собой. Многие жители Ленинградской области работают на петербургских предприятиях, где также производятся отходы.

Владимир Путин привел пример, что чем дальше вывозятся отходы, тем сильнее растут тарифы. Президент подчеркнул, что необходимо строить современные перерабатывающие экологически-чистые предприятия. Владимир Путин обратил внимание на опыт Токио, где мусоропорерабатывающие заводы расположены непосредственно в городской черте, но они не оказывают негативного влияния на окружающую среду. Однако строительство новых предприятий также должно проходить в диалоге с местными жителями и вся процедура должна быть абсолютно прозрачной.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.