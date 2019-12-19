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19.12.2019 19:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кубанский омбудсмен взял под защиту "школу Щетинина"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край )

В четверг на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину был задан вопрос по ситуации с закрытием школы, созданной в свое время на Кубани известным педагогом-новатором Михаилом Щетининым. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями.

Фото: iStock
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Как оказалось, речь идет о федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении "Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков". Талантливый педагог-новатор Михаил Щетинин еще в прошлом веке создал уникальную авторскую школу. В начале нынешнего века специально для нее был выделен участок в окрестностях поселка Текос под Геленджиком, на котором возведены творческие мастерские, жилые и учебные корпуса. К Щетинину привозили детей из всех уголков страны. Школа была создана как эксперимент в системе среднего образования. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня.

В последнее время  из-за целого ряда проблем образовательный процесс был приостановлен. Об этом родители написали Уполномоченному по правам  в РФ Татьяне Москальковой, по поручению которой в Текосе побывал кубанский омбудсмен Сергей Мышак.

- Впечатление от лицея абсолютно положительное, - сказал он в беседе с корреспондентом "РГ". -  Педагоги рассказали о формах работы с детьми, показали учебные и спальные корпуса, столовую, кухню. Отмечу - кругом чистота и порядок. Организованы все условия быта: в каждом корпусе стиральная машина, гладильная доска, утюг. На стенах в помещениях уникальные росписи, сделанные воспитанниками. Встретился с родителями, которые с августа живут в местной гостинице в ожидании положительного решения по вопросу возобновления работы лицея. Но, пожалуй, главная встреча прошла с лицеистами, которые приняли для себя сложное, но важное решение - не забирать документы и не переходить в другие школы. Не могу и не буду давать оценку методикам обучения Щетинина - путь это делают соответствующие специалисты. Но убежден, что такая радикальная мера, как закрытие этого образовательного учреждения, ни к чему хорошему не приведет. Сейчас лицею уже разрешено вести административно-хозяйственную деятельность, и хочется верить, что в ближайшее время здесь возобновится и учебный процесс.

Сергей Мышак не исключает, что  за стремлением закрыть лицей Щетина на самом деле стоит интерес к  пяти гектарам земли на Черноморском побережье Кубани.

Фото: Правительство Самарской области
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- Я осмотрел эту территорию, убедился, что юридически она действительно оформлена на лицей, - сказал омбудсмен. - Надеюсь, вмешательство Татьяны Москальковой, а теперь и Владимира Путина  поможет педагогам, лицеистам и их родителям.

При этом Сергей Мышак уточнил, что кубанские чиновники не имеют отношения к решению вопросов, связанных с дальнейшим функционированием федерального образовательного учреждения. Об этом заявил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Учредителем лицея является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации, его деятельность была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями, - сказал  глава Кубани.

Тем временем

Закрытие лицея подкосило здоровье Щетинина. "10 ноября 2019 года перестало биться сердце Великого Педагога - Щетинина Михаила Петровича, - написано на официальном сайте образовательного учреждения. - Утрата невосполнима... Его имя навсегда останется в истории".

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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