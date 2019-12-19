В 2020 году Ростовская область станет настоящей "столицей ветровой энергетики" России.

Сегодня здесь строят пять промышленных ветровых электростанций общей установленной мощностью 440 МВт. Но главное, что в регионе создают первый в России отраслевой кластер, объединяющий несколько предприятий по производству оборудования для ВЭС.

Как говорят эксперты, это не будет промкластер в привычном понимании - его участники представляют разные коммерческие компании, а сами производства будут разбросаны по всей территории области. Но регион локализует производство почти всех ключевых узлов и агрегатов для ветростанций и сможет продавать их не только по всей России, но и на экспорт. По данным Агентства инвестиционного развития области, общий объем инвестиций в эту сферу превысит 140 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года в Таганроге открылся первый в стране завод по производству стальных башен для ветроэнергетических установок. Благодаря трансферу лучших мировых технологий местному заводу удалось в течение этого года выпустить 90 готовых конструкций. Часть из них уже поставлена для строительства первого ветропарка в Ростовской области - Сулинской ВЭС.

Как отмечали в "Роснано", иностранцы были поражены тому, какие сильные кадры сохранились в России. Планируется, что завод будет обеспечивать башнями все местные ветропарки (степень локализации донских ВЭС местным оборудованием достигнет 65 процентов).

Несколько месяцев назад завод получил квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для организации серийного производства нового типа башен. Они будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт, запуск которой планируется в 2020 году.

Зеленая энергетика является одной из приоритетных отраслей развития промышленности региона

Еще два производственных проекта реализует компания "Росатом" в Волгодонске. Один из них - серийное производство модульных башен по технологии голландской компании Lagerway должны открыть до конца этого года. Вторая компания, "НоваВинд", в 2020 году откроет завод по производству важнейших компонентов для ветроэнергетических установок - гондол, генераторов, ступиц и систем охлаждения. По данным "Росатома", ежегодно планируется выпускать 96 комплектов оборудования. В дальнейшем производство можно будет корректировать в зависимости от числа заказов, в том числе экспортных.

"Зеленая энергетика является одной из приоритетных отраслей развития промышленности региона в "Стратегии-2030", поэтому инвесторам предоставляются все возможные в рамках законодательства меры поддержки, - говорит министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. - У нас обширные территории, высокий ветропотенциал и инвестиционная привлекательность, поэтому нам удалось привлечь сразу несколько крупных компаний, заинтересованных в развитии "зеленой энергетики".

В 2019 году Ростовская области вошла в топ-5 регионов по количеству заключенных специальных инвестиционных контрактов. При этом из четырех СПИКов три связаны с созданием оборудования для "зеленой генерации".

Ориентация на экспорт - это тоже не "прожекты" и не прихоть инвесторов, а требование государства, отмечают в правительстве региона. Госпрограмма ВИЭ предполагает возврат инвестиций с гарантированной доходностью, но при этом бизнес в обмен на госпомощь обязуется наращивать и поставки высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Как рассказали специалисты, уже сегодня обсуждаются варианты поставок донского оборудования в несколько стран Средней Азии.

К слову, Ростовская область и без того является энергопрофицитным регионом. Как сообщил глава региона Василий Голубев, на Дону сегодня ежегодно производится 29,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а потребляется всего 12,6 миллиарда. Излишки хорошо продаются на "федеральном" рынке, и проблем со сбытом у новых проектов не будет. Первые поставки "экологичного электричества" из Ростовской области начнутся к лету 2020 года.