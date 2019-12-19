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19.12.2019 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пассажирам первых крымских поездов подарят подстаканники с мостом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Пассажиры первых поездов дальнего следования "Таврия", которые отправятся 23 и 24 декабря из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь, получат в качестве подарков фирменные подстаканники с изображением Крымского моста и другие сувениры. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Подстаканники с оттиском фарватерных арок Крымского моста и словом "Таврия" произведены из кольчугинского мельхиора. В них проводники будут подавать пассажирам "Таврии" чай и кофе.

- В дальнейшем эти традиционные для железных дорог страны подстаканники будут использоваться в качестве посуды во всех поездах "Таврия", - пояснили в пресс-службе. - Но желающие пассажиры смогут приобрести их на память.

Ранее в компании рассказали об интерактивных сервисах, которые будут доступны пассажирам крымских поездов. Сервис медиатека поможет скачать популярные фильмы, музыку и аудиокниги.

Напомним, накануне Ростехнадзор и Росавтодор заявили о приемке в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, по которому в ночь с 24 на 25 декабря пройдет первый поезд с пассажирами.

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