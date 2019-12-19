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19.12.2019 16:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Живут как бомжи: В Сочи разберутся с проблемными домами ветеранов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву разобраться с ситуацией вокруг ветеранских домов в Сочи. На большой пресс-конференции президента на "бесчинства зарвавшихся чиновников" в отношении ветеранов пожаловался главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков.

По его словам, в Сочи специально построенные ветеранские дома превращены в настоящие трущобы и ночлежки.

Фото: iStock
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"Ветераны там живут как бомжи, дома разваливаются. Сегодня городские власти совершенно запустили эти объекты. Более того, они их используют в собственных целях. Они заселяют туда посторонних людей, взимают с них деньги, наживаются на этом, а ветераны страдают от этого. При этом администрация Сочи сносит прекрасные дома, хотя застройщики и инвесторы предлагают выделить в них благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны. Лучше снести трущобы и построить другое жилье", - рассказал журналист и объяснил, что власти Сочи якобы прикрываются распоряжениями президента.

"Бесчинства, если они где-то встречаются, должны быть устранены не только в Краснодарском крае, но и везде", - сказал Владимир Путин.

Что касается непосредственно домов ветеранов, Путин отметил, что ему об этом ничего не известно.

"Я не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных и интересных, как Сочи, - сказал он. - Я обязательно поговорю на этот счет с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, в том числе и о школе. По поводу того, чтобы прекратить бесчинства в Сочи, это вполне возможно и нужно сделать в самое ближайшее время, тем более в преддверии 75-летия Победы. Мы недавно поменяли мэра Сочи, пришел новый человек. Обязательно его сориентируем, большое вам спасибо".

Кстати

Как стало известно "РГ", один из таких домов находится на улице Мацестинской, 17 в Хостинском районе Сочи. Власти города-курорта пообещали разобраться в ситуации в самое ближайшее время.

Текстовая онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина.

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