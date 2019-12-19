В Крыму назвали примером русофобии резолюцию ООН о полуострове

- Политика двойных стандартов хорошо описана в учебниках по международному праву, а в наши дни, как это ни прискорбно, студенты-международники имеют возможность изучить ее на конкретных живых примерах, - заявил "РГ" заместитель председателя Государственного совета РК Владимир Бобков. - Мы все помним, как те же Соединенные Штаты Америки встали на защиту права жителей Косово на самоопределение и даже использовали фактор силы. А вот в ситуации с Республикой Крым мы видим диаметрально противоположную позицию: делается все, чтоб нам самим доказать, что при той анархии на Украине в 2014 году мы не имели и не имеем права на выбор собственной судьбы и перспектив своего развития. И эта позиция выражается во всех возможных формах давления на наше государство - политического и экономического, хотя все уже давно понимают, что санкции против РФ не имеют никакого экономического смысла. А сегодня эта история затронула и спорт, который стал инструментом в руках нечистоплотных политиков.

Как считает Бобков, новая резолюция ООН "стала еще одним пазлом в общей картине русофобского настроения, которая продолжает царить в ЕС и США.

- При этом вся эта русофобия уже вызывает усталость у жителей государств ЕС, - отмечает Бобков. - Недавно у нас была большая группа журналистов из стран Европы и Африки. И они четко и откровенно говорят: "Мы за последние годы хорошо разобрались в событиях Крымской весны в 2014 году, а санкционная политика против Крыма и РФ является исключительно кулуарным делом". И отстаивают их как правило только еврочиновники, которые боятся потери своей работы и неподчинения мирового сообщества западным ориентирам и в угоду заказу США продолжают прологировать санкции. Но мы видим, что число стран, которые если не становятся сторониками России, то занимают нейтральную позицию, из года в год увеличивается. И этот процесс необратимо будет набирать ход.

Также Бобков посоветовал странам, голосующим за антикрымские резолюции, обратить внимание на свои внутренние проблемы.

- Когда Франция советует России, как ей надо выстраивать свою внутреннюю политику, на ее улицы выходят 800 тысяч человек, - подметил Бобков.

Напомним, генеральная ассамблея ООН проголосовала за украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе. За документ высказались 65 стран, 23 - против, 83 - воздержались. Меньшинство Генассамблеи в очередной раз назвало "силовой захват Крыма незаконным" и потребовало вернуть полуостров Украине.

Интересно, что еще два года назад за аналогичную резолюцию проголосовали 70 стран, против 26, а 76 воздержались. Таким образом, "проукраинский пул" сократился.