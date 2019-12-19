Президент отметил важность строительства моста через Обь на Ямале

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили подключить "федеральную тяжелую артиллерию" к вопросу строительства моста через Обь на Ямале.

Мостовой переход через Обь - один из самых сложных объектов Северного широтного хода. И ямальских журналистов волнует, что в последнее время о стройке мало слышно, между тем как регион заинтересован в том, чтобы проект состоялся.

"Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке. Губернаторы обращаются и ко мне, и к правительству, и к Минтрансу. Выхватывать этот проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост, выход к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, мост через Обь, безусловно, имеют большое значение. Это должно быть синхронизировано с объемами перевозок. Мы это понимаем", - сказал президент.

Напомним, Северный широтный ход - это железнодорожная магистраль протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Она соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно - к порту Сабетта на Карском море. Появится возможность доставлять грузы практически в любую точку мира - хоть на востоке, хоть на западе, сроки транспортировки могут сократиться в два-три раза. Магистраль предполагает строительство моста с автомобильными и железнодорожными путями через реку Обь в районе Салехарда общей длиной 40 километров.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.