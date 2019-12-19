Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей

Вопрос журналиста касался негативных явлений в медицине и конкретно зарплат врачей, зашла речь о необходимости реформы.

В целом модель здравоохранения развивается удовлетворительными темпами, ее "лучшее не трогать", заявил президент. При этом глава государства признал, что определенные проблемы существуют. Уровень зарплаты в медицине выше, чем во многих других социальных сферах, однако это усредненные цифры, констатировал он.

Для повышения уровня оплаты труда есть вариант увеличения тарифа ОМС, но менять в нем, по мнению Путина, уже нечего - и так 70 процентов идет на зарплату. Между тем увеличение тарифа легло бы на всю экономику, что приведет к росту инфляции.

Что можно сделать внутри существующей системы, и можно ли? Конечно, считает Путин. В первую очередь - избавиться от несправедливой дифференциации. Второе - изменить базовую ставку окладов врачей по всей стране. Причем это должен быть единый подход для всей России, подчеркнул он. Такой же общий подход необходим и по остальным выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снимать надбавок за особые условия, подчеркнул президент. В совокупности эти меры могут дать положительный эффект, считает он.

Путин также напомнил о выделении дополнительных средств на медицину в рамках национального проекта "Здравоохранение". Средства в основном пойдут на приобретение техники и транспорта, предстоит также построить новые медучреждения.

- Я рассчитываю на то, что в короткий промежуток времени нам удастся добиться положительных результатов, и люди почувствуют изменения, - заявил российский лидер.

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