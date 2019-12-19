Проект творческого взаимодействия "РГ" с региональными СМИ - яркий пример возможностей сотрудничества и взаимопомощи между федеральными и местными медиа.

Договоры с "Российской газетой" об использовании ее материалов в своих публикациях заключили уже издания из более чем 300 районных, городских, региональных печатных и электронных СМИ из 50 субъектов Федерации. Руководители многих из этих изданий съехались сейчас в Москву и сошлись в редакции "Российской газеты" на церемонии вручения премии победителям всероссийского конкурса журналистов "Золотой гонг". А перед этим встретились в редакции с главным редактором "РГ" Владиславом Фрониным.

- С газетой мы сотрудничаем с самого начала проекта "Партнеры", поднимаем много общих тем, - говорил перед встречей главный редактор "Областной газеты", выходящей в Екатеринбурге, Дмитрий Полянин. - Мы хорошо работаем с местными новостями, но хуже разбираемся с федеральными, а информация от "РГ" позволяет, например, отслеживать, как идет реализация Нацпроектов по регионам России. Очень ценная для нас возможность - задать вопросы гостям "Деловых завтраков, проходящих в "РГ". Так, когда началась "мусорная реформа", мы через пресс-центр газеты задали вопрос министру природных ресурсов и экологии - получили ответ. И после этого у нас в регионе тарифы на уборку мусора были снижены.

Основная аудитория выходящей в Самарской области "Социальной газеты", еженедельника тиражом в 55 тысяч экземпляров, - люди предпенсионного возраста, живущие в сельской местности, где и интернета иной раз нет. И газета для многих - единственный источник информации.

- Это поколение, которое любит читать на бумаге и привыкло доверять печатному слову, что накладывает особую ответственность за то, что мы публикуем, - говорит Елена Дмитричкова, главный редактор "Социалки", как называют ее в области. - А чтобы обладать достоверной информацией, нужно иметь достоверный ее источник. В этом смысле партнерство с "Российской газетой", к которому мы подключились в этом году, очень помогает.

И потому свой день главный редактор "Социальной газеты" начинает с просмотра новостной рассылки от "РГ" - начиная, конечно же, с блока социальной информации, с того, что касается пенсий, материнского капитала и иных льгот. Информация "Российской газеты" в публикациях "Социальной газеты" дополняется фактами по Самарской области и это, по словам Дмитричковой, всегда востребовано.

Равно как и, скажем, републикация екатеринбургской "Областной газетой" материала журнала "Родина" об уральцах-героях войны, дополненная разысканной журналистами информацией о потомках героев - она набрала на сайте газеты около 10 тысяч посещений.

По мнению Дмитрия Полянина, партнерство "РГ" с региональной прессой сулит обеим сторонам хорошие перспективы. Главный редактор "Областной газеты" считает, что стоит подумать о проекте совместной подписки: читателю может быть выгодно в одном пакете получать прессу муниципальную, региональную и федеральную - в лице "Российской газеты".

- Мы вам давали, даем и будем давать информацию, - говорил на встрече главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. - Но я вижу свою задачу и в том, чтобы организовать встречное движение. И мы надеемся в следующем году получать больше информации от вас! - сказал он. И пригласил журналистов региональной прессы на обучающую стажировку в "Российской газете".

Редакция любого местного издания или интернет-портала, интересующаяся партнерством с "РГ", может обратиться по телефону: 8 (499) 257 40 64 или по электронной почте smi@rg.ru.