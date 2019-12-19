Режим ЧС введен в австралийском штате Новый Южный Уэльс

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс ввели в регионе режим ЧС. Это связано с лесными пожарами, которые разгорелись с новой силой.

Огонь уничтожил более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Дым от возгораний накрыл восточное побережье страны, где находятся крупные города. В штате Новый Южный Уэльс сгорели более 530 домов. Погибли четыре человека.

На борьбу с пожарами мобилизованы почти две тысячи человек. Они используют сотни единиц спецтехники, в том числе 90 самолетов.

Минувший вторник стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура составила +40,9 градуса.