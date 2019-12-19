Россия завершила год на 38-й строчке рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала заключительный рейтинг сильнейших сборных за 2019 год. Российская команда по итогам года занимает 38-ю строчку, набрав 1470 очков. По сравнению с этим же отрезком прошлого года сборная России поднялась на 8 позиций. 2018-й год Россия завершила на 46-й позиции.
В 2019-м году российская команда сумела досрочно выйти в финальный турнир чемпионате Европы 2020 года. Всего за год команда Станислава Черчесова провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Напомним, что в финальной части ЧЕ-2020 россияне встретятся с командами Бельгии (1-е место в рейтинге ФИФА), Дании (16-е место в рейтинге ФИФА) и Финляндии (58-е место в рейтинге ФИФА).
По итогам года первую строчку сохранила Бельгия, далее расположились сборные Франции и Бразилии.
Рейтинг ФИФА на 19 декабря 2019 года
1. Бельгия - 1765 очков,
2. Франция - 1733,
3. Бразилия - 1712,
4. Англия - 1661,
5. Уругвай - 1645…
16. Дания - 1598...
38. Россия - 1470...
58. Финляндия - 1386.