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19.12.2019 13:16
Рубрика: Спорт

Россия завершила год на 38-й строчке рейтинга ФИФА

Текст: Максим Домчев
Сборная России сохранила 38-ю строчку в последнем в 2019 году рейтинге ФИФА. Следующий будет опубликован в феврале следующего года.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация футбола опубликовала заключительный рейтинг сильнейших сборных за 2019 год. Российская команда по итогам года занимает 38-ю строчку, набрав 1470 очков. По сравнению с этим же отрезком прошлого года сборная России поднялась на 8 позиций. 2018-й год Россия завершила на 46-й позиции.

Фото: AP Photo
Стали известны все соперники сборной России по группе Евро-2020

В 2019-м году российская команда сумела досрочно выйти в финальный турнир чемпионате Европы 2020 года. Всего за год команда Станислава Черчесова провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Напомним, что в финальной части ЧЕ-2020 россияне встретятся с командами Бельгии (1-е место в рейтинге ФИФА), Дании (16-е место в рейтинге ФИФА) и Финляндии (58-е место в рейтинге ФИФА).

По итогам года первую строчку сохранила Бельгия, далее расположились сборные Франции и Бразилии.

Рейтинг ФИФА на 19 декабря 2019 года

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645…

16. Дания - 1598...

38. Россия - 1470...

58. Финляндия - 1386.

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