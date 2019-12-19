Россия завершила год на 38-й строчке рейтинга ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю строчку в последнем в 2019 году рейтинге ФИФА. Следующий будет опубликован в феврале следующего года.

Международная федерация футбола опубликовала заключительный рейтинг сильнейших сборных за 2019 год. Российская команда по итогам года занимает 38-ю строчку, набрав 1470 очков. По сравнению с этим же отрезком прошлого года сборная России поднялась на 8 позиций. 2018-й год Россия завершила на 46-й позиции.

В 2019-м году российская команда сумела досрочно выйти в финальный турнир чемпионате Европы 2020 года. Всего за год команда Станислава Черчесова провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Напомним, что в финальной части ЧЕ-2020 россияне встретятся с командами Бельгии (1-е место в рейтинге ФИФА), Дании (16-е место в рейтинге ФИФА) и Финляндии (58-е место в рейтинге ФИФА).

По итогам года первую строчку сохранила Бельгия, далее расположились сборные Франции и Бразилии.

Рейтинг ФИФА на 19 декабря 2019 года

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645…

16. Дания - 1598...

38. Россия - 1470...

58. Финляндия - 1386.