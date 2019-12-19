Российский производитель электрооборудования покоряет новые горизонты

На недавно прошедшем в Москве форуме "Электрические сети" компания Электрощит Самара представила прототип цифровой ячейки подстанции КРУ-СЭЩ 80, обеспечивающий высочайший уровень безопасности.

О преимуществах нового продукта, его экспортном потенциале и вызовах, которые стоят сейчас перед производителями электрооборудования, "РГ" рассказывает президент компании Владимир Шатунин.

В чем уникальность новой ячейки?

Владимир Шатунин: Самое главное - это безопасность. При работе с электрооборудованием основным источником опасности является электрический ток. Выполненная по новому стандарту ГОСТ Р 55190-2012, ячейка имеет стойкость к электродуге в течение одной секунды, а предыдущий ГОСТ допускал 0,2 секунды. И при том, что требования к этому оборудованию приведены в соответствие со стандартами Международной электротехнической комиссии (МЭК), по стоимости она должна быть конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

Новая ячейка имеет экспортные перспективы?

Владимир Шатунин: Безусловно, именно поэтому она и выполнена с учетом международных требований, без этого на рынки дальнего зарубежья не выйти. К сожалению, сдерживающим фактором здесь является отсутствие в России лабораторий, аттестующих продукцию по стандарту МЭК. А получение сертификата в Западной Европе приводит к дополнительным временным и финансовым потерям. В странах СНГ еще придерживаются ГОСТа, но все чаще заказчик в своих требованиях пишет через запятую: "ГОСТ, МЭК". А одновременное соответствие двум стандартам - это определенный вызов для производителя. При этом, повторюсь, цена должна быть адекватной. Но все-таки более эффективно для бизнеса получить и ГОСТ, и МЭК-сертификат на одно изделие, чем работать с двумя видами оборудования.

Как новый продукт вписывается в концепцию цифровой экономики?

Владимир Шатунин: У цифровизации есть разные уровни. Электротехническое оборудование располагается на первом и является источником данных для других аналитических систем, которые находятся в верхних слоях системы. И наша ячейка для этого предназначена. У нее есть возможности сбора информации, например, о положении разъединителя, которым можно управлять дистанционно, о температуре, влажности в критических точках. То есть вся информация, которая необходима для уже последующей аналитики, может быть получена непосредственно от этой ячейки и дальше обработана.

Сейчас на рынке электрооборудования довольно сильная конкуренция. В чем ваш главный козырь?

Владимир Шатунин: Электрощит Самара - самое большое электротехническое предприятие в России, решающее задачу комплексно: проектирование, конструирование, инжиниринг, производство и интеграция в комплексные решения. Мы разрабатываем изделия, позиционируем их на рынке и самостоятельно продаем. И как комплексный поставщик несем ответственность за конечный результат уже целиком всей системы. В силу своих возможностей решаем вопросы, которые другим компаниям просто не под силу решить. В том числе это касается, например, крупных конкурсов в масштабах страны на поставку систем электроснабжения ключевых объектов. Это может быть нефтегазовое месторождение или заводы по подготовке и переработке углеводородов.

А наличие такого акционера, как Schneider Electric, делает нашу компанию уникальной в плане симбиоза богатой истории предприятия, которому в этом году исполнилось 76 лет, с лучшими европейскими традициями и стандартами ведения бизнеса, которые привнес в нашу деятельность иностранный партнер.

Насколько оптимистично вы смотрите в будущее?

Владимир Шатунин: Со следующего года начинаем новую историю: Российский фонд прямых инвестиций становится миноритарным акционером компании Электрощит Самара. Партнерство с РФПИ открывает для нас совершенно иные возможности. Сейчас мы становимся гораздо ближе к Российскому государству с точки зрения его влияния и владения "Электрощитом". И рассчитываем, что это принесет нам и новые рынки, и новые заказы, и новое позиционирование на современном рынке российской электротехники.