Рынок альтернативного моторного топлива поддержат заправками

В России заработает программа развития рынка газомоторного топлива. Главным фактором ее успеха станет слаженность работы регионов в строительстве газозаправочных станций, считают ее инициаторы.

"Впервые у нас появилась возможность в практическом плане запустить программу развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации, - отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак на отраслевом совещании в рамках "Российской энергетической недели". - Приняты все необходимые решения о параметрах финансирования этой программы и подготовлена "дорожная карта", чтобы можно было в ближайшее время начать конкретные действия.

Финансирование программы в течение 5 лет составит 50 миллионов рублей. Как уточнил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, эти деньги будут направлены на переоборудование существующего транспорта и расширение линейки новой техники, поддержку спроса на газомоторные автомобили и строительство новых заправочных станций. В качестве ключевых целевых показателей регионов будут учитываться количество заправочных станций и транспорта на газомоторном топливе.

"Мы планируем достичь опережающего развития благодаря государственной поддержке, однако поступательное развитие сети в регионах, не попавших в число приоритетных по "дорожной карте", не должно прекращаться", - добавил заместитель министра.

Для финансирования мероприятий по строительству газозаправочной инфраструктуры и переоборудованию коммунальной техники на газомоторное топливо в регионах правительством уже выделено 3,5 миллиарда рублей.

"Задача, которая перед нами стоит, это комплексное решение этой проблемы. Те деньги, которые выделены - 50 миллиардов рублей до 2024 года - по нашим расчетам, не позволяют сегодня охватить всю страну, - уточнил заместитель председателя правительства. - Поэтому избран кластерный подход. Необходимой заправочной инфраструктурой должны быть оснащены основные транспортные артерии, которые ведут через Москву на северо-запад, на юго-восток и на юг, на Урал".

Параллельно, добавил чиновник, необходимо провести работу по переоборудованию коммунальной техники под газомоторное топливо, чтобы построенная инфраструктура была востребована. Когда территории, прилегающие к основным транспортным магистралям, будут полностью ею оснащены, тогда и появится дополнительный спрос на колесную технику на газомоторном топливе - на личный автомобильный транспорт, коммерческий транспорт, сельскохозяйственную технику, и мы сможем добиться результата.

Если один регион, прилегающий к транспортным коридорам, не выполнит свою задачу, эффект от инвестиций, освоенных другими регионами, будет минимальным

Дмитрий Козак отметил, что после завершения работы в первых трех кластерах - если она будет успешной - география экспансии газомоторного топлива будет расширяться.

"В этот период другие регионы могут приступить к реализации своих программ, но, к сожалению, пока без помощи федерального бюджета, на свой страх и риск. Было много дискуссий, чья эта важная задача: федеральная или региональная? Так вот, это региональная задача. И решать ее необходимо как с точки зрения экологических проблем (а это полномочия субъектов Российской Федерации), так и с точки зрения оптимизации расходов государственных и муниципальных бюджетов на содержание городского пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства", - подчеркнул Дмитрий Козак.

Параллельно со стороны минпромторга будет стимулироваться производство техники на газомоторном топливе: по словам Козака, для производителей выделен отдельный лимит в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт". Планируются дополнительные субсидии, а также субсидирование процентных ставок по кредитам. Однако без развития инфраструктуры в регионах спрос на такую технику не сформировать.

"Если хотя бы один регион, прилегающий к транспортным коридорам, не выполнит эту задачу, эффект от выделенных ресурсов и от мероприятий, которые будут реализованы другими субъектами РФ, будет значительно ниже. Оснащение всех территорий, чтобы транзитный транспорт мог воспользоваться заправками в любом месте, - вот ключевая задача. Россия, которая богата природным газом, существенно отстает от других стран по решению этой задачи. В Италии, где нет своего газа, количество транспорта на газомоторном топливе на несколько порядков больше, и он ездит на российском газе. Наш показатель - менее ста тысяч автомобилей. Мы об этом говорим уже много лет, но отсутствие комплексных решений, связанных с регионами, не позволяет снять эти вопросы", - заключил Дмитрий Козак.

Тем временем

До конца 2019 года компания "Газпром газомоторное топливо" планирует ввести в строй 20 новых АГНКС в Белгородской и Ростовской областях.

В Белгородской области ведется строительство 11 станций. Их общая производительность составит 129,8 миллиона кубов природного газа.

В Ростовской области готовятся к сдаче 9 АГНКС. Общая проектная производительность новых объектов составит 49,8 миллиона кубометров природного газа.