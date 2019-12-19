Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии", сообщили в пресс-центре банка. Таким образом он стал равноправным партнером в компании. Кроме того, Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнерства в сфере развития технологий и сервисов транспорта и фудтеха.

Также сообщается о том, что Сбербанк и Mail.ru Group сформировали совет директоров своего совместного предприятия в области О2О ("из онлайн в офлайн") и выбрали его председателя.

Банк номинировал своего представителя в совет директоров Mail.ru Group.

Ранее "РГ" писала о том, что Сбербанк сообщил о снижении ставок по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентных пункта. Теперь рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9 процентов годовых.