Сериал "Эпидемия" покажут целиком до конца года

Руководство сетевой платформы PREMIER поменяло свое решение по поводу сериала "Эпидемия" Павла Костомарова. Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию. Источники сообщили обозревателю "РГ", что она вернется без каких бы-то ни было купюр. Пятая и шестая серии апокалиптического триллера появятся на онлайн-ресурсе в пятницу, 20 декабря. Стоит обратить внимание, что не в четверг - так прежде выходили новые серии.

"Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты", - пояснили в пресс-службе PREMIER.

Что бы ни случилось, и почему с платформы убрали пятую серию, выложенную ранее, - останется внутренним делом ресурса. Однако вся ситуация в итоге привлекла повышенное внимание аудитории к сериалу, который, бесспорно, этого заслуживает.