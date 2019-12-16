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Рубрика: Культура

Выйдет ли сериал "Эпидемия" в Интернете в феврале

Текст: Сусанна Альперина
На интернет-платформе Premier в течение последних недель произошло три изменения, благодаря которым даже те люди, которые ничего не знали об ее существовании, задумались о вещании стриминговых сервисов в России.

Первое изменение - именно на платформу Premier канал ТНТ перенес сериал "Слуга народа", показав в телевизионном эфире лишь первые серии. В комментарии представителей холдинга "Газпром Медиа", куда входят оба актива, о переносе проекта с телеэкрана в Интернет прозвучали слова о том, что менеджеры хотели "усилить узнаваемость платформы "Premier". Отметим, что это им удалось, но пиар пиару рознь, и сетевой ресурс, ранее известный такими проектами, как сериалы "Домашний арест", "Звоните ди Каприо", собравшими множество наград в прошлом году, и другими, стал "узнаваем" и с другой стороны. На этот Интернет-сервис, известный смелостью и новаторством, первая серия "Слуги народа" попала с купюрой - была вырезана шутка, которую можно спокойно увидеть в этом же сериале на других платформах, что, мягко говоря, удивило подписчиков.

Фото: iStock
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Второе изменение на сервисе Premier прошло практически незамеченным. Не так давно на ресурсе была запущена серия громких откровенных бесед знаменитостей - цикл под названием "Хейт-ток". Имеется в виду слово "хейтер" - то есть известные люди отвечали тем, кто по сути, их ненавидит - своим противникам. Смотреть этот контент можно бесплатно - нужно только зарегистрироваться. Кстати, подписчики Premier платят сервису 129 рублей в месяц - дешевле, чем обходятся зрителям подписки на другие онлайн-кинотеатры в России. Итак, в жанре "хейт-ток" "выступили" Ксения Собчак, Сарик Андреасян. Третий же "хейт-ток" - с гуру интернет-дизайна Артемием Лебедевым - был снят с платформы, на которой "простоял" всего три дня. По официальной версии - потому, что в нем было много нецензурной лексики. Однако стоит отметить, что Лебедев довольно жестко и эпатажно, как он умеет, высказался по ряду вопросов - начиная от истории нашей страны и заканчивая современностью.

И третье - с 14 ноября на Premier, наконец-то, начали показ сериала Павла Костомарова "Эпидемия". Зрители ждали появления этого сериала почти год - в апреле 2019-го премьера "Эпидемии" прошла на международном фестивале сериалов Cannes Series во Франции. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра. После этого - киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света" на Сахалине и отмечен специальным дипломом "За высочайшее достижение в жанровом кинематографе" на первом фестивале экранизаций "Читка" в Москве.

Фото: Дирекция Кино, Первый канал
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Перед премьерой в Москве устроили большую презентацию проекта. А дальше он "тихой сапой" пошел на сервисе - как положено по одной новой серии в неделю, серьезно уступая по цифрам просмотров новому сезону сериала "Полицейский с Рублевки", который выложили в Сеть на неделю ранее появления в кинотеатрах второго полнометражного фильма, снятого по мотивам этого же проекта "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Тут тактика менеджеров себя оправдала. Фильм и сериал "в одном флаконе" с Сергеем Буруновым в главной роли, да еще и перед Новым Годом, сразу нашли путь к сердцу зрителя, жаждущего праздника.

Однако, сами цифры - как смотрели оба проекта - "Эпидемию" и новый сезон "Полицейского с Рублевки" сервис не раскрывает. Точно так же, как и неизвестно - сколько у него подписчиков на сегодняшний день. Но сколько бы ни было - их ждал сюрприз. Пятая серии "Эпидемии" - всего в сериале восемь эпизодов - продержалась на платформе всего два дня, после чего ее убрали. По официальной версии - окончание показа перенесли на февраль.

"Выход второй части сериала "Эпидемии" планируется в феврале. Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки-5" показал отличные цифры, и конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес KPI. Сериал "Эпидемия" является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот, вероятно, в феврале" - вот официальное объяснение пресс-службы Интернет-платформы Premier. Однако, вопросы все же остаются. Если было принято такое решение, зачем было вначале выкладывать пятую серию, а потом ее убирать? Почему изначально было плохо продумано время выхода в эфир сериала, который имеет все шансы стать в своем жанре одним из лучших проектов года? Вот, например, мнение известного писателя Алексея Иванова, который входил в жюри первого фестиваля экранизаций "Читка": "Что касается сериала "Эпидемия" - это замечательный жанровый проект, снятый на уровне лучших мировых образцов, которые делают HBO, Netflix и вызывают неизменный интерес во всем мире. Уверен, что и у этого сериала будет огромное количество поклонников в России".

Фото: РИА Новости
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Более того - близится вручение премий за лучшие проекты года - сможет ли "Эпидемия" в этом случае претендовать на награды? В фильме блистательная режиссерская работа Павла Костомарова, сильнейшие актеры - в ролях Кирилл Кяро, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие (кстати, Марьяна Спивак и Александр Робак подробно рассказывали о сериале и своей работе в нем в интервью "РГ")

Остается добавить, что сериал - это экранизация мирового книжного бестселлера Яны Вагнер "Вонгозеро" - книга вышла во многих странах. "Невероятно льстит, что первый русский сериал о конце света снят по моей книге - это удивительно! - Для меня это огромное потрясение: люди, которых ты придумывал ночью на кухне, пьяный и не уверенный в себе, внезапно оживают, начинают ходить и разговаривать, а потом выясняется, что их играют такие прекрасные актеры! Что я еще могу сказать? Спасибо!" - так говорила писательница перед появлением сериала на платформе Premier.

По сюжету - сериал рассказывает о том, как мир атаковал страшный вирус. В каждой серии - по нарастающей - показывается, как реагируют на смертельную опасность люди и государственные структуры. Не теряют ли веру, достоинство и порядочность. В первых сериях показаны мародеры, военные, которые перекрывают дороги в столицу, люди, которые потеряли человеческое лицо в борьбе за еду и бензин. Как ведут себя врачи, силовые структуры, власти…. В фильме выведены непростые психологические рисунки персонажей - каждый из них в определенный момент перестает проявлять себя с положительной стороны - для каждого положено испытание. Отношения дочери и матери, любовницы и жены, отца и сына, близких соседей, мужа и жены и так далее. Рейтинг сериала 18 плюс, и в нем немало душераздирающих сцен.

Фото: Из архива режиссера Антона Сазонова
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Нужно сказать, что в последнее время в российском кино это не единственный проект, где поднимается тема апокалипсиса и умения выстоять в чрезвычайной ситуации, сохранив любовь к близким. В конце ноября в российский прокат вышел фильм "Аванпост" Егора Баранова. В начале января - "Вторжение" Федора Бондарчука. И там, и там, как и в "Эпидемии", разрушается привычный уклад мира, есть жертвы, и все это - громкие художественные высказывания, привлекающие к себе внимание. Все - остросоциальные, вот почему, в данном случае с "Эпидемией", поднялась волна разговоров о цензуре - теперь и в Интернете. На пользу ли сервису Premier и другим онлайн-кинотеатрам такой разговор? К чему приведет?

В комментарии представителей Интернет-сервиса о снятии сериала "Эпидемия" с платформы обращают на себя внимание слова "планируется" и "вероятно". То есть полной уверенности в том, что сериал покажут в феврале - нет. А зритель - ждет.

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