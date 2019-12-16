Выйдет ли сериал "Эпидемия" в Интернете в феврале

На интернет-платформе Premier в течение последних недель произошло три изменения, благодаря которым даже те люди, которые ничего не знали об ее существовании, задумались о вещании стриминговых сервисов в России.

Первое изменение - именно на платформу Premier канал ТНТ перенес сериал "Слуга народа", показав в телевизионном эфире лишь первые серии. В комментарии представителей холдинга "Газпром Медиа", куда входят оба актива, о переносе проекта с телеэкрана в Интернет прозвучали слова о том, что менеджеры хотели "усилить узнаваемость платформы "Premier". Отметим, что это им удалось, но пиар пиару рознь, и сетевой ресурс, ранее известный такими проектами, как сериалы "Домашний арест", "Звоните ди Каприо", собравшими множество наград в прошлом году, и другими, стал "узнаваем" и с другой стороны. На этот Интернет-сервис, известный смелостью и новаторством, первая серия "Слуги народа" попала с купюрой - была вырезана шутка, которую можно спокойно увидеть в этом же сериале на других платформах, что, мягко говоря, удивило подписчиков.

Второе изменение на сервисе Premier прошло практически незамеченным. Не так давно на ресурсе была запущена серия громких откровенных бесед знаменитостей - цикл под названием "Хейт-ток". Имеется в виду слово "хейтер" - то есть известные люди отвечали тем, кто по сути, их ненавидит - своим противникам. Смотреть этот контент можно бесплатно - нужно только зарегистрироваться. Кстати, подписчики Premier платят сервису 129 рублей в месяц - дешевле, чем обходятся зрителям подписки на другие онлайн-кинотеатры в России. Итак, в жанре "хейт-ток" "выступили" Ксения Собчак, Сарик Андреасян. Третий же "хейт-ток" - с гуру интернет-дизайна Артемием Лебедевым - был снят с платформы, на которой "простоял" всего три дня. По официальной версии - потому, что в нем было много нецензурной лексики. Однако стоит отметить, что Лебедев довольно жестко и эпатажно, как он умеет, высказался по ряду вопросов - начиная от истории нашей страны и заканчивая современностью.

И третье - с 14 ноября на Premier, наконец-то, начали показ сериала Павла Костомарова "Эпидемия". Зрители ждали появления этого сериала почти год - в апреле 2019-го премьера "Эпидемии" прошла на международном фестивале сериалов Cannes Series во Франции. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра. После этого - киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света" на Сахалине и отмечен специальным дипломом "За высочайшее достижение в жанровом кинематографе" на первом фестивале экранизаций "Читка" в Москве.

Перед премьерой в Москве устроили большую презентацию проекта. А дальше он "тихой сапой" пошел на сервисе - как положено по одной новой серии в неделю, серьезно уступая по цифрам просмотров новому сезону сериала "Полицейский с Рублевки", который выложили в Сеть на неделю ранее появления в кинотеатрах второго полнометражного фильма, снятого по мотивам этого же проекта "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Тут тактика менеджеров себя оправдала. Фильм и сериал "в одном флаконе" с Сергеем Буруновым в главной роли, да еще и перед Новым Годом, сразу нашли путь к сердцу зрителя, жаждущего праздника.

Однако, сами цифры - как смотрели оба проекта - "Эпидемию" и новый сезон "Полицейского с Рублевки" сервис не раскрывает. Точно так же, как и неизвестно - сколько у него подписчиков на сегодняшний день. Но сколько бы ни было - их ждал сюрприз. Пятая серии "Эпидемии" - всего в сериале восемь эпизодов - продержалась на платформе всего два дня, после чего ее убрали. По официальной версии - окончание показа перенесли на февраль.

"Выход второй части сериала "Эпидемии" планируется в феврале. Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки-5" показал отличные цифры, и конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес KPI. Сериал "Эпидемия" является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот, вероятно, в феврале" - вот официальное объяснение пресс-службы Интернет-платформы Premier. Однако, вопросы все же остаются. Если было принято такое решение, зачем было вначале выкладывать пятую серию, а потом ее убирать? Почему изначально было плохо продумано время выхода в эфир сериала, который имеет все шансы стать в своем жанре одним из лучших проектов года? Вот, например, мнение известного писателя Алексея Иванова, который входил в жюри первого фестиваля экранизаций "Читка": "Что касается сериала "Эпидемия" - это замечательный жанровый проект, снятый на уровне лучших мировых образцов, которые делают HBO, Netflix и вызывают неизменный интерес во всем мире. Уверен, что и у этого сериала будет огромное количество поклонников в России".

Более того - близится вручение премий за лучшие проекты года - сможет ли "Эпидемия" в этом случае претендовать на награды? В фильме блистательная режиссерская работа Павла Костомарова, сильнейшие актеры - в ролях Кирилл Кяро, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие (кстати, Марьяна Спивак и Александр Робак подробно рассказывали о сериале и своей работе в нем в интервью "РГ")

Остается добавить, что сериал - это экранизация мирового книжного бестселлера Яны Вагнер "Вонгозеро" - книга вышла во многих странах. "Невероятно льстит, что первый русский сериал о конце света снят по моей книге - это удивительно! - Для меня это огромное потрясение: люди, которых ты придумывал ночью на кухне, пьяный и не уверенный в себе, внезапно оживают, начинают ходить и разговаривать, а потом выясняется, что их играют такие прекрасные актеры! Что я еще могу сказать? Спасибо!" - так говорила писательница перед появлением сериала на платформе Premier.

По сюжету - сериал рассказывает о том, как мир атаковал страшный вирус. В каждой серии - по нарастающей - показывается, как реагируют на смертельную опасность люди и государственные структуры. Не теряют ли веру, достоинство и порядочность. В первых сериях показаны мародеры, военные, которые перекрывают дороги в столицу, люди, которые потеряли человеческое лицо в борьбе за еду и бензин. Как ведут себя врачи, силовые структуры, власти…. В фильме выведены непростые психологические рисунки персонажей - каждый из них в определенный момент перестает проявлять себя с положительной стороны - для каждого положено испытание. Отношения дочери и матери, любовницы и жены, отца и сына, близких соседей, мужа и жены и так далее. Рейтинг сериала 18 плюс, и в нем немало душераздирающих сцен.

Нужно сказать, что в последнее время в российском кино это не единственный проект, где поднимается тема апокалипсиса и умения выстоять в чрезвычайной ситуации, сохранив любовь к близким. В конце ноября в российский прокат вышел фильм "Аванпост" Егора Баранова. В начале января - "Вторжение" Федора Бондарчука. И там, и там, как и в "Эпидемии", разрушается привычный уклад мира, есть жертвы, и все это - громкие художественные высказывания, привлекающие к себе внимание. Все - остросоциальные, вот почему, в данном случае с "Эпидемией", поднялась волна разговоров о цензуре - теперь и в Интернете. На пользу ли сервису Premier и другим онлайн-кинотеатрам такой разговор? К чему приведет?

В комментарии представителей Интернет-сервиса о снятии сериала "Эпидемия" с платформы обращают на себя внимание слова "планируется" и "вероятно". То есть полной уверенности в том, что сериал покажут в феврале - нет. А зритель - ждет.