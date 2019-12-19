Шотландии отказали в проведении повторного референдума о независимости

Кампания "Бесконечность" - так назвала первый министр Шотландии Никола Стерджен свои попытки добиться от правительства Британии согласия на проведение референдума о независимости. Она направила премьеру Борису Джонсону обращение, в котором подчеркивается, что выбор, оставаться ли в Соединенном Королевстве или выходить из него, должны сделать шотландцы. Напомним, что такой референдум уже имел место 18 сентября 2014 года, и тогда сторонники независимости получили меньше половины - 44,7 процента голосов. Казалось бы, вопрос на этом можно было считать закрытым, но в 2016 году британцы в целом приняли решение выйти из Евросоюза, а в Шотландии 62 процента населения высказались против. Это дало Шотландской национальной партии (ШНП) новые аргументы в пользу повторения референдума.

В четверг Никола Стерджен, которая возглавляет эту партию, направила главе британского правительства Борису Джонсону официальное обращение, текст которого размещен на официальном сайте ШНП SNP.org в интернете. В нем, в частности, говорится: "Сегодня я представляю общественности конституционное и демократическое обоснование того, что Шотландия имеет право на выбор. Оно основано на принципе самоопределения и на существенном изменении обстоятельств после того, как это право было использовано в 2014 году, а также на принципе демократии, который существует для того, чтобы иметь возможность снова сделать выбор. В таком добровольном объединении народов, как Великобритания, ни одна из сторон не может быть заинтересована в том, чтобы наше право выбирать свое будущее зависело от каких-то условий, было ограничено по времени или предоставлялось только один раз".

Никола Стерджен указала на то, что консервативная партия проиграла в Шотландии на парламентских выборах 12 декабря, а также напомнила, что ее партия обещала избирателям референдум и - поэтому - победила.

"В нашем манифесте говорилось: "Выбор в пользу ШНП будет четким указанием народа Шотландии, что в следующем году, в дату, установленную шотландским парламентом, будет проведен новый референдум о независимости", - напомнила она. Кстати, на последних парламентских выборах в Великобритании Шотландская национальная партия получила 48 мест, и, таким образом, стала третьей по величине политической силой в стране после Консервативной и Либеральной партий. И на выборах в парламент Шотландии в 2016-м году победила ШНП, получив 62 кресла, а консервативная партия заняла второе место с 31 депутатом.

Никола Стержен написала в своем обращении к Джонсону: "Сегодня мы призываем правительство Соединенного Королевства к переговорам и согласию на передачу полномочий, которые сделали бы несомненным право шотландского парламента принять закон о проведении референдума о независимости. Вместе с этим конституционным и демократическим обоснованием передачи полномочий мы также представляем законопроект, который позволит ее осуществить. Конечно, я готова к тому, что в краткосрочной перспективе мы услышим лишь очередной отказ правительства Великобритании. Но им не следует питать иллюзий, что на этом все закончится. Мы будем продолжать добиваться демократически обоснованного права Шотландии на выбор".

Правда, вместе у оппозиционных партий на четыре человека больше, чем у правящей ШНП. И, значит, такие предложения, как новое - озвученное в четверг - передать местному парламенту возможность назначать проведение референдума, могут оказаться бессмысленными. Да и вряд ли до этого дойдет. Реакция правительства была именно такой, какую предсказала первый министр Шотландии. Член консервативного кабинета министров Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, выросший в Абердине, предложил шотландскому правительству заняться проблемами своих жителей, в том числе, его - Гоува - друзей и родных, а не пересматривать уже принятые ими решения.

"У нас был референдум о том, следует ли Шотландии отделиться от Соединенного Королевства в 2014 году. Нам говорили, что этот референдум решит этот вопрос для нынешнего поколения. Нынешние парламентские выборы показали, что происходит с политиками, пытающимися пересмотреть результаты референдума. Поэтому мы должны уважать результаты голосования 2014 года. Шотландия является более сильной в составе Соединенного Королевства. Можно гордиться одновременно и тем, что ты шотландец, и тем, что ты британец", - цитирует его Euronews.