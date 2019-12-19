Tesla "скинет" цену Model 3 на 20%

В конце ноября нынешнего года Tesla запустила под Шанхаем завод Gigafactory 3, на котором выпускается Model 3 для локального китайского рынка. Пока электромобили собирают в основном из импортированных из США комплектующих, поэтому китайская "тройка" в КНР стоит на 30% дороже, чем американская в США - от 50 600 долларов. Но Tesla намерена изменить ситуацию.

Как пишет Bloomberg, с середины 2020 года цена на Tesla Model 3 в Китае будет снижена на 20% или даже чуть больше. Этого достигнут за счет увеличения локализации производства, пока в китайских Model 3 все еще велика доля импортированных из США компонентов.

В настоящее время Model 3 шанхайской сборки стоят в КНР от 50 600 долларов (около 3 160 000 рублей) за версию Standard Range с автопилотом, то есть с середины следующего года она может быть снижена как минимум на 10 000 долларов (около 625 000 рублей) - до 40 600 долларов (около 2 535 000 рублей). В США Model 3 заметно дешевле - Standard Range с автопилотом стоит там 38 800 долларов (около 2 430 000 рублей).

Удастся ли это сделать, во многом зависит от цены на самый дорогостоящий элемент машины - батарею. Их единственным поставщиком для Tesla до сих пор была Panasonic. Теперь к ней добавились корейская LG Chem и китайская Amperex Technology, поэтому у компании Илона Маска появилось пространство для торга.

По данным electreck, за несколько недель работы Gigafactory 3 выпустил 400 товарных Model 3, которые уже начали отгружать в дилерскую сеть. Цена 50 600 долларов назначена для заказа, передача электромобилей китайской сборки покупателям начнется в начале 2020 года. Проектная мощность Gigafactory 3 - 3000 машин в неделю, точка безубыточности - 1000 машин в неделю.