Утверждены требования к дополнительной маркировке автомобилей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований к дополнительной маркировке транспортного средства, порядка ее нанесения и применения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, дополнительная маркировка наносится в том случае, если идентификация ТС невозможна из-за того, что маркировка уничтожена коррозией или из-за ремонта либо подделана или сокрыта.

Автовладельцу необходимо обратиться с заявлением в ГИБДД, в котором, в частности, должно быть указано основание для нанесения маркировки, идентификационный номер и элементы. Маркировка наносится на не подвергавшиеся демонтажу и изменению элементы ТС. Нанесение допмаркировки включает указание присвоенного изготовителем ТС идентификационного номера или номера его основного компонента, а также буквенно-цифровой код организации, которая провела эту операцию. После процедуры маркировки автовладельцу выдается соответствующее свидетельство.

Данное постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.