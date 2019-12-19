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19.12.2019 11:50
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа

Текст: Татьяна Замахина
В международном комитете Госдумы назвали цель голосования в Палате представителей США за импичмент президента Дональда Трампа.

В ночь на четверг палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

Ситуация с попыткой объявить президенту импичмент - это месть демократов за поражение на выборах главы государства 2016 года и активное начало президентской кампании 2020 года, объяснил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Таким образом, президентская кампания 2020 года вошла в активную фазу, считает он.

Слуцкий также отметил, что это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США.

Он напомнил, что предстоит еще рассмотрение в Сенате, где необходимо получить две трети голосов.

"Это не такая легкая задача, - добавил парламентарий, - учитывая, что большинство там за республиканцами, мягко говоря не поддерживающими инициативу демократической партии".

По его словам, республиканцы имеют возможность легко ее заблокировать.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Процедура импичмента Дональда Трампа Выборы президента США-2020

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