В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа

В международном комитете Госдумы назвали цель голосования в Палате представителей США за импичмент президента Дональда Трампа.

В ночь на четверг палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

Ситуация с попыткой объявить президенту импичмент - это месть демократов за поражение на выборах главы государства 2016 года и активное начало президентской кампании 2020 года, объяснил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом, президентская кампания 2020 года вошла в активную фазу, считает он.

Слуцкий также отметил, что это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США.

Он напомнил, что предстоит еще рассмотрение в Сенате, где необходимо получить две трети голосов.

"Это не такая легкая задача, - добавил парламентарий, - учитывая, что большинство там за республиканцами, мягко говоря не поддерживающими инициативу демократической партии".

По его словам, республиканцы имеют возможность легко ее заблокировать.