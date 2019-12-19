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19.12.2019 17:40
Рубрика: В мире

В Китае найдены тысячелетние гробницы династии Сун

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении исследовательских работ на юге северо-западной китайской провинции Шэньси обнаружили пять гробниц, относящихся к династии Сун (960-1279 годы нашей эры). Об открытии со ссылкой на сообщение провинциального института археологии рассказало агентство "Синьхуа". Гробницы обнаружили еще в начале текущего года возле деревни Гаояй.

Фото: БЕЛТА
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Объекты были найдены рабочими, которые ремонтировали дорогу. Дорожные работы были приостановлены, и на место прибыла археологическая группа во главе с Ли Куном. Она и раскопала пять гробниц, которые были сложены из глиняных кирпичей. Раскопки заняли более полугода.

Гробницы относятся к двум периодам: Северной династии Сун (960-1127 годы) и Южной династии Сун (1127-1279 годы). В погребальных камерах было обнаружено более 30 погребальных предметов, в том числе керамические сосуды, фарфоровые изделия, бронзовые зеркала и медные монеты.

По словам Ли Куна, открытие гробниц дает важные материалы для изучения местной культуры в переходный период, когда власть перешла от северной династии к южной.

Напомним, ранее в Китае археологи при проведении раскопок в провинции Цзянси обнаружили 73 древних гробницы, возраст которых варьируется от 1400 до 1800 лет.

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