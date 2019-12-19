Лукашенко обсудил с Совбезом новый план обороны Беларуси

Оборона страны и дальнейшее развитие национальной армии были включены 19 декабря в повестку дня заседания Совета безопасности с участием президента Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Беларусь, заявил на заседании глава государства, твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами он назвал развитие в РБ собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

Президент уточнил, что в течение года под руководством Генштаба перерабатывался новый план обороны страны в свете "нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки". Причем эта работа, отметил он, проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств.

И, тем не менее, "насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?" - задал вопрос верховный главнокомандующий, попросив обратить особое внимание на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил и финансово-экономического обеспечения армии и обороны страны. "Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", - подчеркнул Лукашенко. Членам СБ предстоит определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. "Это очень дорогостоящие системы", - заметил он.

Давая оценку военно-политической обстановки, глава государства пояснил, что основной тенденцией стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах планеты. "Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы, и как следствие размывания архитектуры международной безопасности - усилилась гонка вооружений", - подчеркнул оратор.

Кроме того, обострилось и информационное противодействие. "По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", - констатировал он. Под этим предлогом в соседних странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность.

Президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. "И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира", - сказал Лукашенко.

Он особо отметил, что "основное предназначение ВС заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику".

Все решения государства в военной сфере, резюмировал верховный главнокомандующий, должны быть абсолютно прозрачны. "Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях".