В Пакистане издали "шокирующую" поправку к указу о казни для Мушаррафа

Особый суд Пакистана в четверг издал не имеющее аналогов в мировой практике дополнение к указу для бывшего президента страны Первеза Мушаррафа: в случае его смерти до казни, он все равно должен быть повешен перед зданием парламента.

"Если его найдут мертвым заранее, его труп должен быть доставлен в Исламабад, и повешен на три дня на Чоук", - говорится в сообщении. Чоук - кольцевая развязка, находится недалеко от здания парламента, сообщает информационное агентство ААР. Эксперты по правовым вопросам назвали эту поправку "неконституционной и шокирующей".

Это произошло после того, как в среду министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван заявил, что юридическая группа правительства обнаружила "пробелы и недостатки" в первоначальном тексте смертного приговора. Ранее юристы проинформировали премьер-министра Пакистана Имрана Хана о сути вердикта экс-президенту.

В истории юриспруденции Пакистана был только один подобный прецедент, когда суд приговорил серийного убийцу к повешению в общественном месте, а его тело затем должно было быть разрезано на 100 частей перед семьями погибших. Под давлением общественности приговор так и не был приведен в исполнение.

Напомним, что смертный приговор 76-летнему Мушаррафу, который находится на лечении в Дубаи, был вынесен заочно во вторник. Сам экс-президент заявил, что обвинения против него были политически мотивированными. "Это дело было возбуждено только из-за личной вендетты некоторых людей против меня", - сказал Мушарраф в видеообращении со своей больничной койки в Дубаи.

Мушарраф отправился в Объединенные Арабские Эмираты после снятия в 2016 году с него домашнего ареста и запрета на поездки. Генерал отказался возвращаться в Пакистан и предстать перед судом, несмотря на многочисленные требования судебных органов. Адвокаты Мушаррафа заявили, что подадут апелляцию на приговор в Верховный суд.

Как отмечают эксперты, столь жесткий приговор для авторитетного генерала взбудоражил военных, которые правили Пакистаном на протяжении десятилетий. Армия обвинила суд в игнорировании юридических норм. Представители генералитета страны заявили, что это решение вызвало "боль и страдание" в рядах военных.

Первез Мушарраф захватил власть в Пакистане в результате переворота, который произошел в 1999 году, а затем стал президентом страны. В ноябре 2007 года Мушарраф приостановил действие конституции и ввел чрезвычайное положение, что вызвало широкие протесты в Пакистане. Он ушел в отставку в 2008 году, чтобы избежать угрозы импичмента.

Когда Наваз Шариф, которого Мушарраф сверг в 1999 году, был переизбран премьер-министром в Пакистана в 2013 году, он инициировал судебный процесс в отношении Мушаррафа, а в 2014 году экс-президенту официально было предъявлено обвинение в государственной измене.