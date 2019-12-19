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19.12.2019 08:10
Рубрика: Видео

Видео: австралиец запек мясо в салоне стоящей на солнцепеке машины

Текст: Вадим Давыденко

"Жарко как в печке", - обычно говорят счастливые обладатели старых моделей машин без кондиционера, прокатившись в солнечный летний день по раскаленным улицам города и устало утирая стекающий со лба пот. И, как оказалось, не так уж и сильно преувеличивают. Выяснилось, что температура в салоне раскаленной на солнце машины позволяет термически обработать мясо до состояния готовности.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Убедился в этом отважный австралийский блогер Стю Пенджелли, хозяин старенького Datsun. Ради эксперимента он с утра оставил свою машину на открытом для солнечных лучей месте (разумеется, наглухо закрыв все окна) и расположил мясо в противне на переднем пассажирском сидении. Чтобы не полагаться только лишь на органолептику, рядом разместил термометр и регулярно фиксировал изменение цифр.

Поначалу температура в салоне была умеренно адской - какие-то +30 с небольшим градусов по Цельсию, а 10 часов спустя, к вечеру, когда жара уже начала ослабевать, остановилась на +65. Но днем, когда солнце стояло в зените, термометр показал аж 81 градус! И это при том, что Datsun нашего экспериментатора не светопоглощающего черного цвета и даже не коричневого или темно-синего, а всего лишь красного.

Мясо в итоге оказалось готовым, что, по замыслу Стю, должно напоминать водителям о недопустимости оставлять на жаре в закрытой машине живых еще животных и уж тем более людей...

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