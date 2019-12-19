Владимир Путин назвал решение WADA несправедливым

По словам Владимира Путина, вынесенные санкции несправедливые и противоречат здравому смыслу и Олимпийской хартии.

"Это решение не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву, - сказал президент. - Такое решение уже было принято на прошлой Олимпиаде. И теперь за то же самое - второй раз. Такого ни в одной правовой системе в истории человечества еще не было".

Путин подчеркнул, что непозволительно наказывать сразу всех атлетов.

"Любое наказание должно быть персонифицированным, если кто-то конкретно в чем-то уличен, то он и должен нести наказание. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов чисты, за что наказывать их? Кроме того, это решение противоречит Олимпийской хартии. Мы создавали РУСАДА в тесном взаимодействии с WADA. Принятое решение носит политический оттенок. Но если сейчас со стороны WADA претензий к нашей сборной нет, она должна выступать под своим флагом", - подчеркнул глава государства.

"У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? Они прыгают в четыре оборота, почти никто этого не делает пока в женском фигурном катании. И их можно "зачистить" и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?" - добавил президент России.

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