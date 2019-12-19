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19.12.2019 19:12
Рубрика: Экономика

Володин рассказал о наведении порядка с зарплатами медиков

Текст: Татьяна Замахина
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал слова президента РФ об уровне доходов медиков.

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей. Он заявил о том, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки.

Володин: Надо считать среднюю зарплату медиков без доходов главврачей
Фото: Константин Завражин/РГ
Госдума составит карту больниц с большим дефицитом медиков

Спикер уверен, что Госдуме и правительству России необходимо совместно навести порядок с заработными платами в системе здравоохранения.

Он подчеркнул, что минимальная зарплата рядового медика не может быть в разы меньше, чем заработная плата главного врача.

- Но и, конечно, стимулирующие надбавки также не могут в объеме 70% - то, что сегодня происходит, - отметил Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Он призвал также "совесть иметь" тем, кто такие вещи допускает в своей работе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Бюджетникам предлагают установить минимальную планку зарплат

Володин поделился мнением, что президент лучше "чувствует" ситуацию с зарплатами медиков, чем профильные министры и губернаторы.

Ранее на заседании Совета законодателей спикер Госдумы, отвечая профильному министру Веронике Скворцовой, заявил, что в большинстве регионов врачи не получают зарплату в 79 тысяч рублей, которая заявлена как средняя. Ведь нынешняя система расчета средней зарплаты медиков не отражает реальную ситуацию, так как учитывает доход руководителей больниц и других медицинских учреждений.

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