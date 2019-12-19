Володин рассказал о наведении порядка с зарплатами медиков

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал слова президента РФ об уровне доходов медиков.

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей. Он заявил о том, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки.

Спикер уверен, что Госдуме и правительству России необходимо совместно навести порядок с заработными платами в системе здравоохранения.

Он подчеркнул, что минимальная зарплата рядового медика не может быть в разы меньше, чем заработная плата главного врача.

- Но и, конечно, стимулирующие надбавки также не могут в объеме 70% - то, что сегодня происходит, - отметил Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Он призвал также "совесть иметь" тем, кто такие вещи допускает в своей работе.

Володин поделился мнением, что президент лучше "чувствует" ситуацию с зарплатами медиков, чем профильные министры и губернаторы.

Ранее на заседании Совета законодателей спикер Госдумы, отвечая профильному министру Веронике Скворцовой, заявил, что в большинстве регионов врачи не получают зарплату в 79 тысяч рублей, которая заявлена как средняя. Ведь нынешняя система расчета средней зарплаты медиков не отражает реальную ситуацию, так как учитывает доход руководителей больниц и других медицинских учреждений.