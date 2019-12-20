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Рубрика: В мире

Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2"

Текст: Владимир Шилов
Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" вызвали крайнее раздражение в Берлине. Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники, канцлер Германии Ангела Меркель обозначила свою позицию предельно "ясными словами", пообещав адекватно ответить на демарши Вашингтона. По версии журналистов, реакция Меркель является "четким объявлением войны" властям США.

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"Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", - говорится в статье.

Ранее немецкий лидер неоднократно заявляла, что Берлин готов "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".

На этой неделе сенат США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В консорциум по строительству входят немецкие компании Uniper и Wintershall.

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